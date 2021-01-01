مواصفات وأسعار هاتف Vivo iQOO Z5

أعلنت شركة فيفو للتو عن خليفة للهاتف iQOO Z3 الذي وصل في شهر مارس الماضي تحت مسمى iQOO Z5 مع العديد من الترقيات والاختلافات حيث يضم شاشة أكبر ومعالجا أقوى وبطارية أفضل مع شحن سريع بقوة 44 واط ونفس الكاميرات تقريبا ومع ذلك سأعرض عليكم الآن سعر ومواصفات الهاتف Vivo iQOO Z5.
المواصفات الرسمية للهاتف
هاتف فيفو الجديد مصمم حول شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FDH+ وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أن الشاشة تدعم HDR10 وتضم ثقبا صغيرا في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف iQOO Z5 يحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.
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