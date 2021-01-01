

مواصفات وأسعار هاتف Vivo iQOO Z5 مواصفات وأسعار هاتف Vivo iQOO Z5

أعلنت شركة فيفو للتو عن خليفة للهاتف iQOO Z3 الذي وصل في شهر مارس الماضي تحت مسمى iQOO Z5 مع العديد من الترقيات والاختلافات حيث يضم شاشة أكبر ومعالجا أقوى وبطارية أفضل مع شحن سريع بقوة 44 واط ونفس الكاميرات تقريبا ومع ذلك سأعرض عليكم الآن سعر ومواصفات الهاتف Vivo iQOO Z5.



المواصفات الرسمية للهاتف



هاتف فيفو الجديد مصمم حول شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FDH+ وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أن الشاشة تدعم HDR10 وتضم ثقبا صغيرا في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف iQOO Z5 يحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

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الهاتف Vivo iQOO Z5 يتوفر بالمعالج Snapdragon 778G 5G الجديد من Qualcomm بدلا من المعالج Snapdragon 768G الموجود في الهاتف iQOO Z3، بجانب معالج الرسوميات Adreno 642L ونظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch 12 بالإضافة إلى أنه يتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت و8 جيجا رام، أما الإصدار الثالث فيضم 256 جيجا بايت و12 جيجا رام.بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 44 واط (يمكن شحن 50% من سعة البطارية في 26 دقيقة فقط)، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف يضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو.سعر الهاتف Vivo iQOO Z5الهاتف iQOO Z5 سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 28 سبتمبر بسعر يبدأ من 293 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يبلغ حوالي 324 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 355 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.