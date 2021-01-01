

مواصفات وأسعار الهاتف Meizu 18x مواصفات وأسعار الهاتف Meizu 18x

استكمالا لسلسلة هواتف Meizu 18 Series الرائعة أعلنت الآن شركة ميزو عن العضو الخامس في هذه السلسلة تحت مسمى Meizu 18x مع مواصفات جيدة للغاية حيث يصل مع معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة بدقة عالية تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وذاكرة تخزين ضخمة للغاية تكفي لتنزيل جميع التطبيقات والألعاب التي يحتاجها المستخدم بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في هذا المقال.



مواصفات Meizu 18x

ووفقا لشركة Meizu فإن هذا الهاتف الجديد يتوفر مع شاشة منحنية من الجوانب من نوع OLED حجمها 6.67 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويتم تشغيل Meizu 18x بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 870 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Adreno 650 بجانب ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Flyme 9.2.



يحتوي هاتف Meizu 18x على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والهاتف يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية ويدعم أيضا خاصية HDR وpanorama.

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وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 4300 ملي أمبير ويتم شحنها بالكامل في 60 دقيقة بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 30 واط (يتم شحن البطارية عبر منفذ USB من النوع C)، ويدعم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا أسفل الشاشة كما أنه يدعم مستشعرات التسارع والدوران والقرب والبوصلة مع دعم مكبرات صوت ستريو.سعر الهاتف Meizu 18xسعر الهاتف Meizu 18x يبلغ حوالي 400 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يبلغ حوالي 433 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 464 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.