

تطبيق Gmail لنظام Android يحصل على ميزة عوامل التصفية تطبيق Gmail لنظام Android يحصل على ميزة عوامل التصفية

في شهر فبراير 2020 تم إطلاق ميزة عوامل التصفية التي تسهل عملية البحث عبر رسائل البريد الإلكتروني لتطبيق Gmail على أجهزة الكمبيوتر والآن قامت شركة جوجل بإطلاق هذه الميزة للتطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام Android بحيث يمكنهم تضييق نطاق نتائج البحث لجعلها أكثر دقة.

تم تقديم عوامل تصفية البحث لمساعدة مستخدمي Gmail لنظام Android في الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني التي يبحثون عنها بشكل أسرع وأكثر فعالية من بين جميع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد الخاص بهم حيث يمكن استخدام ميزة عوامل التصفية بشكل مستقل أو تصفية النتائج بعد البحث.



عند الدخول إلى تطبيق Gmail من جهاز أندرويد الخاص بك ستجد مربعا أسفل شريط البحث به سلسلة من الخيارات التي يمكنك الضغط على أحدها لتصفية النتائج بما في ذلك خيار («من» أو «إلى» أو «التاريخ» أو «المستندات المرفقة»)، وتحته ستظهر اقتراحات تلبي الخيارات المختارة.

ميزة عوامل التصفية ستظهر في عمليات بحث Gmail هذا الأسبوع ومن المقرر أن تصل لجميع مستخدمي خدمة جي ميل على الأجهزة التي تعمل بنظام Android بحلول نهاية شهر أكتوبر.



