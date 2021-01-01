باحث روسي يشرح أسباب تباين ألوان الشمس

من الشائع أن لون الشمس أصفر أو برتقالي أو حتى أحمر، لكن ذلك من المفاهيم الخاطئة الشائعة عن لون الشمس، فما هو لون الشمس؟ ولماذا نراها بهذه الألوان؟
قال الباحث في قسم فيزياء البلازما في معهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أندريه ماليخين، أن العين البشرية ومعالجة الإشارات المتواجدة في الدماغ تحول اللون المرئي إلى اللون الأبيض.
وأضاف ماليخين لـ "سبوتنيك": "في الفيزياء تعتبر النجوم أجساما سوداء تماما، وهذه الأجسام لا تعكس الضوء لدى امتصاصه".
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