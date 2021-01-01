باحث روسي يشرح أسباب تباين ألوان الشمس

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باحث روسي يشرح أسباب تباين ألوان الشمس

من الشائع أن لون الشمس أصفر أو برتقالي أو حتى أحمر، لكن ذلك من المفاهيم الخاطئة الشائعة عن لون الشمس، فما هو لون الشمس؟ ولماذا نراها بهذه الألوان؟

قال الباحث في قسم فيزياء البلازما في معهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أندريه ماليخين، أن العين البشرية ومعالجة الإشارات المتواجدة في الدماغ تحول اللون المرئي إلى اللون الأبيض.

وأضاف ماليخين لـ "سبوتنيك": "في الفيزياء تعتبر النجوم أجساما سوداء تماما، وهذه الأجسام لا تعكس الضوء لدى امتصاصه".

وأشار ماليخين إلى أن "توهج النجوم يرجع إلى درجة حرارة السطح، تماما مثل الطرف المتوهج لحديد اللحام".

وبخصوص تباين لون أشعة الشمس أكد الباحث الروسي أن طول الموجات هو من يحدد اللون.

لهذا السبب يميل العلماء إلى استخدام كلمتي "اللون" و"التردد" بالتبادل، لأنه يمكن تحديد لون أي شعاع ضوء من خلال تردده.

المصدر: سبوتنيك

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