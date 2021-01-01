عاجل.. جوجل تعلن توقف خدماتها رسميًا على ملايين الهواتف

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صورة الخبر: عاجل.. جوجل تعلن توقف خدماتها رسميًا على ملايين الهواتف
عاجل.. جوجل تعلن توقف خدماتها رسميًا على ملايين الهواتف

أيام قليلة تفصل ملايين المستخدمين حول العالم، عن إيقاف ثلاثة من أشهر التطبيقات على هواتفهم دون أمل في إعادة تشغيلها مجددًا، بحسب ما أعلنته شركة «جوجل» الأمريكية، في خبر مثل صدمة كبيرة للمستخدمين.

وكشفت شركة «جوجل» أن تطبيقاتها الثلاثة «يوتيوب، جوجل مابس، جي ميل» ستتوقف على ملايين من مستخدمي الهواتف في العالم، اعتبارًا من 27 سبتمبر المقبل، وسيُجرى حظر المستخدمين، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

«جوجل» تعلن إيقاف خدماتها رسميًا على ملايين الهواتف
وقالت الشركة الأمريكية، في بيان لها، إنها تخطط لمنع مستخدمي هواتف «أندريد» أصحاب نظام التشغيل «Android 2.3» من تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم، حيث تم إطلاق الإصدار القديم من نظام تشغيل «Google» في ديسمبر 2010، «القرار جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا».

وأكدت «جوجل»، أنها تسحب بشكل تدريجي دعمها للهواتف العاملة بالإصدارات القديمة من نظام التشغيل «أندرويد»، كي تتمكن من طرح إصدارات جديدة، إذ إن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين، وأحدث إصدارات نظام التشغيل هو «Android 11».

المصدر: السلطة

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