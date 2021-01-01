جوجل تتيح تقنية الملفات المغلقة لهواتف أندرويد

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جوجل تتيح تقنية الملفات المغلقة لهواتف أندرويد

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، خطوة جديدة تحقق مزيدًا من الخصوصية لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وأتاحت جوجل، لكل هواتف أندرويد تقنية إخفاء الصور في ملفات مغلقة عبر تطبيق Photos.

ويتيح ذلك جمع الصور ومقاطع الفيديو، غير المخصصة للغرباء، في مجلدات خاصة، لا يمكن الدخول إليها مباشرة.

وفي مايو الماضي، قدمت غوغل ميزة Locked Folders، أو الملفات المغلقة، بيد أن ذلك ظل متاحًا فقط على هواتف سلسلة Pixel، قبل أن تنتقل تلك الخدمة إلى كل الهواتف الأخرى عبر تطبيق Photos.

المصدر: السلطة

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