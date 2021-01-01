

شاهد: تجربة قيادة لرولز-رويس فانتوم 2021.. مستوى مختلف من الفخامة شاهد: تجربة قيادة لرولز-رويس فانتوم 2021.. مستوى مختلف من الفخامة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarGurus الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من سيارة رولز-رويس فانتوم، وهي سيارة إنجليزية شهيرة من فئة السيارات الفخمة التي تتميز بقدر عالي جدا من الرفاهية، وذلك بالإضافة للأداء القوي النابع من محركها الضخم من فئة V12 المتصل بشاحن تربيني مزدوج، والذي تبلغ قوته 571 حصان وعزمه 900 نيوتن متر.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من رولز-رويس فانتوم وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: