

بزيادات سعرية.. سكودا أوكتافيا 2022 تنطلق محليا بزيادات سعرية.. سكودا أوكتافيا 2022 تنطلق محليا

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم شركة كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا التشيكية في مصر لموديل 2022 من سكودا أوكتافيا، حيث تراوحت هذه الزيادات على الموديل الجديد من 10 إلى 15 ألف جنيه على فئات هذا الموديل من السيارة، والذي أصبحت أسعاره كالتالي:



- فئة أولى بسعر 430 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه عن موديل 2021).



- فئة ثانية بسعر 490 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه عن موديل 2021).

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- فئة ثالثة بسعر 530 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه عن موديل 2021).- فئة رابعة (فئة RS الرياضية) بسعر 685 ألف جنيه (زيادة 15000 جنيه عن موديل 2021).ويتم تقديم هذه الفئات من أوكتافيا 2022 بفئتين من المحركات، أولهما متاح بأول ثلاث فئات، وهو محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، تبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بالفئة الرابعة من السيارة، وهي لمحرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 20000 سي سي وقوته 245 حصان و370 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).