المربع نت – فاجأت مرسيدس الأسواق مؤخراً بقرار إلغاء جميع موديلات 8 سلندر في السوق الأمريكي وبررت ذلك بانقطاع سلاسل التوريد ونقص القطع ، ولكن هذه الخطوة دفعت الكثيرين للتساؤل عن مصير محركات 8 سلندر في سيارات العلامة.
لحسم الجدل في هذه النقطة، أصدر رئيس قسم AMG الرياضي لمرسيدس، فيليب شايمر، تصريحات يؤكد فيها تمسك العلامة بمحركات 8 سلندر لـ 10 أعوام قادمة على الأقل.
وأردف شايمر: “الطلب حقيقي وقوي على محركات 8 سلندر في الأسواق ويوجد قطاع واسع من العملاء الراغبين في اقتناء سيارات مزودة بمحركات 8 سلندر من AMG”.
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التعليقات على مرسيدس AMG تؤكد تمسكها بمحركات 8 سلندر لـ 10 أعوام قادمة
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