

تويوتا هايلكس تحصل على محرك لاندكروزر استعداداً للمشاركة في رالي دكار تويوتا هايلكس تحصل على محرك لاندكروزر استعداداً للمشاركة في رالي دكار

المربع نت – بدأت تويوتا بالتشويق لإصدار هايلكس العضلي الجديد استعداداً للمشاركة الحاسمة في رالي دكار القادم في 2 يناير، 2022، في السعودية.



وأطلقت تويوتا على الإصدار الاسم الطويل “تويوتا GR DKR هايلكس T1+”، ويتميز عن هايلكس القياسية بجملة من التعديلات الخاصة التي تشمل لوح حماية أمامي ضخم ورفارف أمامية كبيرة وإطارات 37 إنش بعرض 12.6 إنش.



الأبرز هنا هو استلام هايلكس لنفس محرك لاندكروزر 2022 الجديدة، 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر، ولكن بأرقام أداء أعلى بكثير من 409 حصان و650 نيوتن متر الحالية كما أكدت تويوتا.

ونشير إلى مشاركة تويوتا في رالي دكار القادم بأربعة فرق، منها فريق ناصر العطية الفائز برالي دكار 3 مرات، وستكشف تويوتا عن المواصفات النهائية لإصدار هايلكس الجديد للراليات قبل نهاية العام.



