

أبرز المؤشرات على انسداد حساس الأكسجين وطريقة تنظيفه أبرز المؤشرات على انسداد حساس الأكسجين وطريقة تنظيفه

المربع نت – يعتبر حساس الأكسجين “العادم” من أبرز الحساسات الحيوية التي تؤثر على عمل السيارة بشكل عـام، حيث أنه الحساس المسؤول عن تحديد كمية الوقود اللازمة لعملية الاحتراق داخل المحرك.



وتتلخص وظيفة هذا الحساس الهام في إمداد كمبيوتر السيارة بنسبة الأوكسجين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، وعلى ضوء هذه المعلومة يحدد الكمبيوتر إذا ما كان الاحتراق كان جيد أم لا، وإذا ما كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك.



وفي حال تعرض حساس الأكسجين للخلل أو الانسداد فإنه يسبب العديد من المشاكل للسيارة، لذا نقدم لكم اليوم أبرز مؤشرات انسداد حساس الشكمان وخطوات تنظيفه، وهي كالتالي:

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أولاً مؤشرات انسداد حساس الشكمان:– ظهور لمبة فحص المحرك عند القيادة على سرعات عالية– ملاحظة ضعف عزم وقوة محرك السيارة خاصة عند الصعود على المرتفعات– صدور أصوات انفجارات من مخرج العادم أثناء السير– زيادة كبيرة في معدل استهلاك الوقود في السيارة– خروج دخان أسود من العادمثانياً خطوات تنظيف حساس الأكسجين:– قبل البدء في عملية التنظيف يفضل تأمين الأجزاء الظاهرة من جسمك خاصة اليدين والعينين لعدم تعرضهم للضرر.– قم بإيقاف تشغيل المحرك، وانتظر قليلاً إلى أن تبرد السيارة تماماً، ثم قم بفصل الاصبع السالب والموجب من البطارية.– ثم قم برفع السيارة عن الأرض قدر المستطاع بعد تثبيتها جيداً، ثم حدد مكان الحساس، حيث يتواجد في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية للسيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت كي تتمكن من إزالته بسهولة.– ضع الحساس بعد فكه في وعاء يتضمن كمية جيدة من البنزين مع تغطيته بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة.– بعد ذلك قم بترك الحساس في البنزين لليوم التالي، ثم عاود عملية رج الوعاء مرة أخرى، حتى يتم تنظيف الحساس جيداً.– ثم قم بتجفيف الحساس بعد ذلك جيداً، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرفى البطارية، وقم بتشغيل السيارة.