7 معلومات عن زراعة وجنى القطن قصير التيلة شرق العوينات

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7 معلومات عن زراعة وجنى القطن قصير التيلة شرق العوينات

تواصل الجهات المختصة جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات، على مساحة التجربة البالغة 250 فدان، وهى التجربة التى يتم تنفيذها للعام الثانى على التوالى، ومن المتوقع الانتهاء من الحصاد خلال أسبوعين، تعرف على تفاصيل التجربة الجديدة من خلال 7 معلومات.


1- يتم تقييم التجربة على مساحة 250 فدان ، بعد استبعاد 250 فدان لعدم الانبعاث بشكل جيد .

2- تم بدء الحصاد من أسبوع، وجارى استكماله لبقية المساحة.

3- تصل إنتاجية الفدان لأكثر من 15 قنطار فى المتوسط .

4- الانتاجية أعلي من إنتاجية نفس البذور فى بلادها حيث تتراوح من 12 إلى 14 قنطار .

5- الإنتاجية تعتبر ضعف إنتاجية القطن طويل التيلة ؛مما يزيد من دخل الفلاحين.

6- من المتوقع التوسع فى زراعات القطن قصير التيلة الموسم المقبل.

7- التوسع فى الزراعات ،وتوفير الاقطان للمصانع المحلية يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا قيمة الاستيراد.

المصدر: اليوم السابع

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