

تساعد على الاسترخاء.. اليابان تبدأ في بيع أول طماطم معدلة بالجينوم في العالم (فيديو) تساعد على الاسترخاء.. اليابان تبدأ في بيع أول طماطم معدلة بالجينوم في العالم (فيديو)

تعتبر «هاي جابا» نوع خاص من الطماطم مصمم لاحتواء مستويات عالية من حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو حمض أميني يُعتقد أنه يساعد على الاسترخاء ويساعد على خفض ضغط الدم.



تعاونت شركة Sanatech Seed Co التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، مع علماء في جامعة تسوكوبا، لتطوير مجموعة متنوعة جديدة من الطماطم باستخدام تقنية تعديل الجينات CRISPR / Cas9. ويحتوي هذا النوع الجديد منها، المسمى «هاي جابا»، على خمسة إلى ستة أضعاف المستوى الطبيعي لنوع من الأحماض الأمينية يسمى حمض جاما أمينوبوتيريك، أو GABA.



وفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، أزالت الشركة مجالًا مثبطًا داخل جينوم الطماطم لتمكينها من إنتاج هذه المستويات العالية من حمض جاما.

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وفقًا لشيمبي تاكيشيتا، رئيس الشركة المنتجة، وكبير مسؤولي الابتكار في Pioneer EcoScience، الموزع الحصري للمنتج، حصلت الشركة على إذن لتسويق «هاي جابا» المعدلة وراثيًا في ديسمبر الماضي، وقام المزارعون المتعاقدون بزراعتها. والآن، جاهزة للوصول إلى أرفف المتاجر.ويقول تاكيشيتا، رئيس الشركة لـ هيئة الإذاعة اليابانية: «في البداية، حصلنا على ردود أفعال متباينة تجاه الأطعمة المعدلة في الجينوم، واعتقدنا أنه سيكون من الصعب طرحها في السوق لأن المستهلكين لا يفهمونها تمامًا. لكن الطماطم اكتسبت سمعة طيبة من أولئك الذين شاركوا في تجارب الزراعة».منحت لجنة وزارة الصحة اليابانية تصريحًا لشركة Sanatech Seed لتسويق الصنف الجديد، بشرط تقديم إشعار على العبوات يفيد بأنها معدلة. وبالفعل، تخطط الشركة الناشئة لشحن كل عبوة من الطماطم مع ملصق يقول «تم تحسينها باستخدام تقنية تحرير الجينوم».على عكس الأطعمة المعدلة وراثيًا، تعتبر الأنواع النباتية المعدلة جينومًا آمنة تمامًا مثل الأنواع المحسّنة باستخدام الطرق التقليدية، لأنه لا يتم إدخال جين خارجي أثناء العملية.بدأت شركة Sanatech Seed بالفعل في قبول الطلبات التجار عبر الإنترنت للحصول على «هاي جابا». ويقال إن علبة طماطم تزن 3 كيلوجرامات ستكلف 7500 ين أو حوالي 68 دولاراً. وهذا سعر باهظ.الطماطميذكر أن الطماطم تستهلك بطرق كثيرة ومتنوعة، فيمكن استخدامها كثمرة خام دون إضافات، وهو عنصر في العديد من الأطباق والصلصات، والمشروبات، في حين أنه خضار من الناحية النباتية، إلا أن الطماطم تنتمي إلى فصيلة الباذنجان.