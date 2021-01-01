

مغامرة مثيرة.. فتاة تعبر نهر مليء تماسيح وهي «مقيدة بحبل» مغامرة مثيرة.. فتاة تعبر نهر مليء تماسيح وهي «مقيدة بحبل»

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا غريبا لفتاة معلقة على حبل تحاول عبور نهر مليء بالتماسيح الهائجة المتعطشة للدماء.



وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو، وهي تحاول عبور النهر وهي مربوطة بحبل بين طرفي نهر، حيث تتمسك بالحبل وتبدأ عبور النهر المليء بالتماسيح الهائجة.



وحاز مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على آلاف المشاهدات والتعليقات، خلال ساعات قليلة من نشره، حيث حصد على قناة واحدة حوالي 2.7 مليون إعجاب خلال 24 ساعة.

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لكن وعند التدقيق بشكل جيد في الفيديو، يُلاحظ وجود تعديلات حيث اقتطع مشهد المياه الحقيقي وتم إضافة فيديو لتماسيح هائجة.الأمر الذي يؤكد عملية التعديل هو وجود مجموعة من المواطنين الجالسين بكل هدوء على جانب النهر، وبدون أي علامات تدل على التوتر، وهو الأمر الذي لن يحدث في حال وجود هذه التماسيح على هذه المسافة القريبة جدا من حافة النهر.