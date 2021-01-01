تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا غريبا لفتاة معلقة على حبل تحاول عبور نهر مليء بالتماسيح الهائجة المتعطشة للدماء.
وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو، وهي تحاول عبور النهر وهي مربوطة بحبل بين طرفي نهر، حيث تتمسك بالحبل وتبدأ عبور النهر المليء بالتماسيح الهائجة.
وحاز مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على آلاف المشاهدات والتعليقات، خلال ساعات قليلة من نشره، حيث حصد على قناة واحدة حوالي 2.7 مليون إعجاب خلال 24 ساعة.
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التعليقات على مغامرة مثيرة.. فتاة تعبر نهر مليء تماسيح وهي «مقيدة بحبل»
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