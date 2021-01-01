القهوة بالليمون أسرع وسيلة لخسارة وزنك

آخر الأخبارالصحة والجمال › القهوة بالليمون أسرع وسيلة لخسارة وزنك

صورة الخبر: القهوة
القهوة

تحمل القهوة بالليمون فوائد صحية عديدة، مما يسهم في التخلص من الدهون والحفاظ على وزن الجسم، بجانب فوائدها الأخرى التي تتعلق بحمايتك من الأمراض المزمنة، لذا يوصى الخبراء بشرب فنجان من القهوة بعد الوجبة، وذلك لتجنب الآثار الجانبية التي قد تسبب آلامًا في المعدة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، فإن القهوة مع الليمون تساعد في إنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، كما تعد وسيلة جيدة لإزالة السموم من الجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمى.

وفيما يلى فوائد عديدة لتناول القهوة بالليمون بعد تناول الطعام:

1. التخلص من السموم

تسهم القهوة والليمون كطريقة طبيعية لإزالة السموم، وبالتالي، يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من أي سموم وإحضار نظام تدفق نظيف ومنعش للجسم.



2. تحسين الجهاز الهضمي

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل بشكل أفضل لتحسين الجهاز الهضمي، كما يساعد أيضًا على تثبيت الهضم، مما يجنب تكوين الدهون في الجسم.



3. تحسين التمثيل الغذائي في الجسم

يسهم الطعام بشكل فعال إلى طاقة ويزود الجسم كله بالأكسجين.
4. زيادة حرق الدهون

تزيد من كفاءة تحويل الدهون إلى طاقة، كأحد أفضل الطرق لتقليل الوزن غير المرغوب فيه.



5. تحفيز الهرمونات

تحفز تكوين الهرمونات، مما يمكن أن يساعد في تجنب الدهون والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك ، يمكن أن توفر الطاقة الفعالة في الجسم.



6. تحسين حركة الأمعاء

تساعد الأمعاء في عملية هضم الطعام، وتجنب احتمال تكون الدهون في الأمعاء، مما يعد الجسم من الدهون غير الضرورية.

المصدر: إكسبريس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على القهوة بالليمون أسرع وسيلة لخسارة وزنك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13338

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager