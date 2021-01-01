بقدر ما تمنحنا الأظافر "الإكليريك" مظهرًا رائعًا ومثاليًا، بقدر ما تعرض أظافرنا للضرر بعد إزالتها، وقد تسبب بعد فترة تشقق وتلف الأظافر، ولهذا تتطلب الأظافر بعد إزالة الإكليريك عناية خاصة لاستعادة رونقها.
ويستعرض مع خبيرة التجميل مروة نصار خطوات بسيطة لعلاج الأظافر بعد إزالة الأكريليك والجيل بوليش.
أولاً: نقع اليد في الليمون
عليكِ نقع اليد جيدًا بعد ازالة الأكريليك في ماء دافئ وليمون، ويترك لمدة 10 دقائق كاملة، فالليمون يعمل على تنظيف الأظافر من أي رواسب من مادة الأكريليك ويبيضها ويعطيها قوة مضاعفة.
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التعليقات على باديكير خفيف وماء بالليمون.. دليلك لعلاج الأظافر بعد إزالة الأكريليك
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