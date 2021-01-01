باديكير خفيف وماء بالليمون.. دليلك لعلاج الأظافر بعد إزالة الأكريليك

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صورة الخبر: العناية بالاظافر
العناية بالاظافر

بقدر ما تمنحنا الأظافر "الإكليريك" مظهرًا رائعًا ومثاليًا، بقدر ما تعرض أظافرنا للضرر بعد إزالتها، وقد تسبب بعد فترة تشقق وتلف الأظافر، ولهذا تتطلب الأظافر بعد إزالة الإكليريك عناية خاصة لاستعادة رونقها.

ويستعرض مع خبيرة التجميل مروة نصار خطوات بسيطة لعلاج الأظافر بعد إزالة الأكريليك والجيل بوليش.

أولاً: نقع اليد في الليمون
عليكِ نقع اليد جيدًا بعد ازالة الأكريليك في ماء دافئ وليمون، ويترك لمدة 10 دقائق كاملة، فالليمون يعمل على تنظيف الأظافر من أي رواسب من مادة الأكريليك ويبيضها ويعطيها قوة مضاعفة.

ثانيًا: عمل باديكير خفيف
قومي بقص الأظافر بشكل متساوي وعمل باديكير خفيف بمبرد أظافر ناعم، وإزالة الجلد الزائد من حول الظفر لكي يأخذ شكلاً صحياً جميلاً، ويكتفي بعمل الباديكير مرة واحدة كل اسبوعين فقط لكي لا تجهد الأظافر من البرد والقص، مع اعطائهم فرصة للنمو.

ثالثًا: وضع زيت زيتون
قبل الخلود إلى النوم قومي بدهن أظافرك بزيت الزيتون جيداً، ويفضل أن يكون زيت دافئ لكي يتغلغل داخل الأظافر مما يكسبهم ملمس ناعم ويخلصك من تشققهم واستعادة قوتهم من جديد، وكررى نقع اليد في الليمون ووضع زيت الزيتون لمدة 3 مرات في اليوم حتى تصلين للنتيجة التي ترغبينها.

المصدر: youm7

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