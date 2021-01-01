احذرها.. أخطاء شائعة عند طبخ المكرونة



أخطاء عند طهي المكرونة أخطاء عند طهي المكرونة



المكرونة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ويتم طهيها بأكثر من طريقة كل منا على حسب رغبته، ولكن في بعض الأوقات يحدث خطأ أثناء الطهي دون معرفته، لذلك نستعرض أشهر الأخطاء التي تقع فيها عند طبخ المكرونة.



أخطاء عند طهي المكرونة

قدم عدد من أمهر الشيفات حول العالم مجموعة من النصائح عند طهي المكرونة بجميع أنواعها.



1- كمية الماء

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قالت فرانشيسكا مونتيلو، معلمة الطهي الإيطالية ومؤلفة كتاب الطبخ الإيطالي، إذا كنت تستخدم القليل جدًا من الماء، فستتحول المكرونة إلى صمغ أو نشوي للغاية .كيفية إصلاحها: أنت بحاجة إلى أربعة ليترات من الماء لكل رطل من المكرونة لذا، إذا كان لديك قدر 8 لتر، وهو أكبر قدر في مطبخ المنزل، فستحتاج إلى ملء نصفه.2- وقت إضافة المكرونةمن أبرز الأخطاء عند طهي المكرونة هي اضافتها إلى وعاء لا يغلي لن تكون صحيحة أبدًا.يقول مونتيلو: "مهما فعلت، لا تضف المعكرونة إلى الماء البارد"، حيث هذا يزيد من وقت الطهي المطلوبكيفية إصلاحها: انتظر حتى يصل إناء الماء إلى درجة الغليان، ثم تخلط في المعكرونة.3- إضافة الزيت إلى المكرونةيضيف بعض الناس زيت الزيتون إلى ماء المكرونة لمنع القدر من الغليان أو لمحاولة منع المكرونة من الالتصاق ببعضها البعض، لكن هذا خطيئة أساسية في الطبخ الإيطالي .كيفية إصلاحها: إذا كنت تقوم بطهي المكرونة بكمية كافية من الماء وإضافتها إلى الوعاء بمجرد غليانها بفقاعات كبيرة، فلن تلتصق المعكرونة ببعضها.4- عدم إضافة الماء بشكل كافيإن أفضل طريقة لتحديد كمية الملح إضافة إلى المياه المكرونة من قبل تذوقه.طريقة الإصلاح: أضيفي الملح بينما الماء يستعد للغليان ، لكن قبل إضافة المكرونة إلى القدر.5- وضع كمية كبيرة من الصلصةيميل الناس إلى غمر المكرونة في الصلصة، كما يقول فرانك بروتو، رئيس الطهاة والمدرس في معهد تعليم الطهي، وإذا وضعت الصلصة فوق المكرونة، فمن المحتمل أنك لا تحصل على توزيع متساوٍ للطبقة العلوية أيضًا.6- عدم تقليب المكرونةمن أبرز الأخطاء ايضا هي عدم تقليب المكرونة لفترة طويلة وتركها في الماء المغلي ساكنة لوقت طويل.