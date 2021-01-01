طريقة عمل الكابوريا المشوية في المنزل



الكابوريا المشوية الكابوريا المشوية



يفضل الكثيرون تناول الكابوريا المشوية، ولكن يجهل البعض طريقة طهيها في المنزل، بالرغم من سهولتها ومكوناتها البسيطة.







وقدمت الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل الكابوريا المشوية بخطوات بسيطة.

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مقادير الكابوريا المشويةكيلو كابوريا2 فص ثوم مفروم2 بصلة مقطعةملعقة كبيرة زعترملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة فلفلملعقة صغيرة بهارات3 ملعقة كبيرة زيت زيتونعصير 2 حبة ليمون2 طماطم مقطعةملعقة صغيرة كمون2 ملعقة صغيرة كرفس مفرومطريقة عمل الكابوريا المشويةاغسلي الكابوريا جيداً ثم صفّيها من الماء.في صينية، ضعي البصل، الكرفس، الثوم المفروم، الملح، الفلفل، الكمون، الطماطم المقطعة، زيت الزيتون، الزعتر وعصير الليمون وقلّبيهم جيداً.أضيفي الكابوريا وقلّبي جميع المكونات ثم أدخلي الصينية الفرن حتى تحمر وتنضج ثم قدّميها.