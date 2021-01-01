تعرف على فوائد تناول الثوم قبل النوم

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فوائد تناول الثوم


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الثوم قبل النوم.

فوائد تناول الثوم قبل النوم..

١-الثوم يتحكم في خفض نسبة كوليسترول الدم الخطيرة فيحمي القلب والشرايين.

٢_تناول الثوم يساعد الجسم في التخلص من الدهون الضارة.

٣_الثوم ينظم سكر الدم خاصة مرضى السكر من النوع الثاني.

٤_يستخدم الثوم في تنظيم ضغط الدم المرتفع وعلاج انخفاض تدفقه.

٥_يعتبر الثوم مطهر طبيعياً للميكروبات والبكتريا.

٦_الثوم يعالج مشاكل الاكتئاب والتوتر والقلق.
٧_يحسن الثوم من أداء وظيفة المعدة.

٨_يقوي العجز الجنسي لدى الرجال ويعالج مشكلة سرعة القذف.

٩_يساعد في التخلص من البرد والأنفلونزا.

١٠_يقوي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين سي.

١١_الثوم يحسن أداء وظيفة الكبد والمثانة.

١٢_تناول الثوم ينظم الدورة الدموية في الجسم.

١٣_استخدام الثوم يقلل من مشكلة تساقط الشعر والتخلص من قشرة الشعر والحكة المصاحبة له.

١٤_استخدام الثوم يعالج مرض الثعلبة.

١٥ط_يعالج الثوم أمراض تضخم البروستاتا عند الرجال.

١٦_يقلل تناوله من فرص الإصابة بعدة أنواع من أمراض السرطان، كسرطان الثدي والمعدة والقولون والرئة.

١٧_تناول الثوم يقضي على أمراض الشيخوخة والزهايمر.

المصدر: elbalad

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