للحامل.. ماسكات لعلاج الكلف فى المنزل



ماسكات لعلاج الكلف ماسكات لعلاج الكلف



تعانى أغلب السيدات الحوامل من مشكلة الكلف التى تصاب بها خلال فترة الحمل؛ لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ 10 وصفات مذهلة لعلاج الكلف في المنزل.



أهم الوصفات لعلاج الكلف في المنزل:

1. ماسك الأفوكادو والعسل..

الأفوكادو غني بفيتامين ج والأحماض الدهنية التي تعمل على تجديد البشرة وتنقيتها، والعسل له خصائص تقوم بتبييض البشرة وتجديدها أيضًا.

طريقة تحضير الماسك

اتبع المقادير والخطوات الاتية:



اهرس حبة أفوكادو وأضف إليها ملعقتين من العسل.

ضع الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسله بماء دافئ ولاحظ الفرق.

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2. جل الألوفيرا..جل الألوفيرا الطبيعي، أو الذي تشتريه من السوق غني بصمغ السكريات الذي يعمل على استعادة لون البشرة الأصلي وترطيب الجلد وتهدئته.طريقة استخدام الألوفيرا للكلفاتبع الخطوات الاتية:ضع جل الألوفيرا على البقع والمناطق المتضررة من بشرتك، ودلكه بلطف لمدة دقيقتين إلى ثلاثة.اتركه لمدة 20 دقيقة واغسله بالماء الفاتر.كرر هذه العملية مرتين يوميًا لمدة أسبوع.3. زبدة الكاكاوتعمل زبدة الكاكاو على تفتيح البشرة الداكنة وتغذيتها مما يعطيها نضارة لا تضاهى.دلك المناطق الداكنة من بشرتك بزبدة الكاكاو مرتين يوميًا بعد تنظيفها واتركه عليها، وتجنب التعرض للشمس فورًا بعد ذلك.4. ماسك الموز والجوافة..تحتوي الجوافة والموز على مادة الليكوبين (Lycopene) التي تعيد بناء المناطق المتضررة من البشرة، كما تعملان على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا التالفة.طريقة عمل الماسكاتبع الخطوات الاتية:ضع الجوافة والموز في الخلاط.ضع القناع على وجهك حتى يجف.اشطفه بالماء الفاتر.افعل ذلك يوميًا وستلاحظ النتائج خلال أيام معدودة.5. خل التفاح..يحتوي خل التفاح على حمض السيتريك (Citric acid) الذي يزيل البقع ويعيد نضارة البشرة.طريقة استخدام الخل لعلاج الكلفاتبع الخطوات الاتية لعلاج الكلف في المنزل:اخلط كميات متساوية من الماء النقي وخل التفاح وضعها على بشرتك باستخدام قطعة من القطن.اترك المزيج حتى يجف ثم اشطفه بالماء الفاتر.اتبع هذه الطريقة مرتين يوميًا وستلاحظ النتائج خلال أيام.6. ماسك الكركم والحليب..ينظم الكركم توزيع الميلانين في البشرة ويمنع تراكمه بشكل يؤدي إلى الكلف، أما الحليب فيحتوي على حامض اللاكتيك (Lactic acid) الذي يعمل على تقشير وتنعيم البشرة.طريقة تحضير الماسكاتبع الخطوات الاتية:ضع 5 ملاعق كبيرة من الكركم مع 10 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم.وزع العجينة على وجهك بالتساوي واتركها حتى تجف.اغسله بالماء الفاتر ولاحظ النتائج فورًا.كرر هذه العملية كما تشاء فليس لها أية أعراض جانبية.7. عصير البصل والليمون..عصير البصل يحتوي على مركبات الكبريت التي تبيض البقع الداكنة على البشرة، أما الليمون فيحتوي على خصائص مقشرة تزيل الطبقة التالفة من الجلد.طريقة تحضير العصيراتبع الخطوات الاتية للتحضير:افرم حبتين من البصل لتستخلص عصيرهما.امزج البصل مع عصير الليمون بكميات متساوية، وافرد الخليط على البشرة باستخدام قطعة من القطن أو الشاش الطبي.افرك البشرة بلطف واتركها مدة 10 دقائق ستلاحظ النتائج خلال أيام قليلة.8. ماسك الشوفان والحليب والعسل..الشوفان مقشر طبيعي يخلص بشرتك من البقع الداكنة وخلايا الجلد الميتة.طريقة تحضير الماسكاتبع الخطوات الاتية لعلاج الكلف في المنزل:قم بمزج ملعقتين من مسحوق الشوفان مع ملعقة من العسل وملعقتين من الحليب.اتركه حتى يجف ثم اشطفه بالماء الفاتر.استخدم هذه الوصفة مرتين إلى ثلاثة في الشهر فقط.9. ماسك أوراق النعناع وزيت جوز الهندزيت جوز الهند مرطب ومغذي للبشرة، أما أوراق النعناع فهي منعشة ومجددة للبشرة ونضارتها.طريقة تحضير الماسكاتبع الخطوات الاتية لتحضير الماسك:امزج زيت جوز الهند وأوراق النعناع في الخلاط.ضع القناع على بشرتك لمدة نصف ساعة.استخدمه يوميًا لنتائج مذهلة.إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية استخدم هذا العلاج مرتين أسبوعيًا فقط، أو استخدم أوراق النعناع وحدها.10. ماسك التفاحالتفاح مغذي ومنقي ومقشر للبشرة مما يجعله جزء من علاج للكلف في المنزل.طريقة تحضير الماسكإليك طريقة التحضير:افرم تفاحة كاملة بقشرها وبذورها في الخلاط.افرك بشرتك بها ودلكها بلطف، ثم اشطف وجهك بالماء البارد.استخدم هذه الوصفة كلما شئت للحصول على بشرة نقية ونضرة.