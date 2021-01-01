كيف يجدد المسلم إيمانه.. علي جمعة يوضح



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رسول الله ﷺ كان يعلمنا كيف نجدد إيماننا ويأمر أصحابه والأمة من بعدهم (جددوا إيمانكم) فكانوا يقولون: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ فكان يقول: (قولوا لا إله إلا الله) ببساطة وفي يسر يعلمها العالم والجاهل والمتعلم والأمي كيف يجدد إيمانه مع الله، وكيف يبدأ معه وهو الغفور الرحيم صفحةً جديدة .



و قال العلماء: إن أول شيءٍ يجب على المؤمن معرفة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بالتفكير المستقيم حتى نتوصل به إليه ونتأكد من إيماننا به سبحانه وتعالى ؛ فإنه ما خلق الجن والإنس والسماوات والأرض والدنيا والآخرة إلا لنعبده سبحانه وتعالى { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}.





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وأضاف علي جمعة أن التفكير المستقيم يقتضي منا أن ندرك الواقع على ما هو عليه ،ومن أجل ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الكذب والافتراء وشهادة الزور، ونعى سبحانه وتعالى على من غيّر الحقائق حتى وصل رسول الله ﷺ وهو قمة الدليل وهو قمة البرهان وهو قمة الاستدلال به ﷺ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} إلى أن قال قولته التي تواترت عنه فرواها عنه أكثر من مائةٍ من الصحابة (من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) لأنه اختلق واقعًا غير الذي أراده الله ، وترك التفكير العلمي الواقعي الحق الذي أُمرنا به حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى.أركان التفكير المستقيموأوضح علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك أن من أركان التفكير المستقيم أن نبتعد عن الأوهام والنبي ﷺ يقول: (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع).ومن أركان التفكير المستقيم أن نقيم البرهان والدليل على ما نقول {تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }.ومن أركان التفكير المستقيم أن نتبع هذه الخطوات التي في نهايتها سؤال للقلب والسمع والبصر عما يفعل وعما يعتقد.ومن أركان التفكير المستقيم أن نبتعد عن الخرافة، وأن نعمل لتعمير الكون لا لتدميره ؛ حتى نصل إلى أمرٍ محسوسٍ نتركه وراءنا يراه الناس وينتفعون به {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ } فلابد من عملك أن يكون ظاهرًا نافعًا دائما (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) ، (إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه) تفكير مستقيم يؤدي في النهاية إلى اليقين.. يؤدي في النهاية إلى معرفة الله وهو أول واجب.. يؤدي في النهاية إلى عمارة الكون ونفع الناس ،ويبتعد عن الترّاهات والكذب والافتراء وشهادة الزور والكلام الذي لا واقع له والأهواء التي قد تتملك الناس {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا}.وتابع: لا كلام مع ذلك الذي اتخذ إلهه هواه وسُدت المناقشة ؛ لأنها ليست قائمة على تفكيرٍ مستقيم وعلى عملٍ صالح وعلى عبادة الله وعلى عمارة الكون وعلى تزكية النفس {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ} إنهم يشاغبون بمثل التفكير المستقيم ويتهمون هذا بمخالفة الواقع ، رد الله عليهم ويجب علينا أن نرد على كل دعوى كاذبة حتى نحرر عقول الناس من الأكاذيب {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}. نعم الأمر مؤسس على العلم والتفكير المستقيم.وأشار إلى أن أول واجب : "معرفة الله"؛ ومعرفة الله لا تتأتى إلا بالتفكير المستقيم ، والتفكير المستقيم مبني على العلم وعلى الحقائق وعلى البرهان والدليل فإذا ما نحن اتخذنا ذلك امتثلنا لقوله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا }. فاللهم يا ربنا أقم تفكيرنا للتفكر والتدبر والتعقل والاستجابة والإيمان بما أنزلت يا رب العالمين { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } ، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ}.