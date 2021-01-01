ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك ؟.. نفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية صحة الصفحات المتداولة على فيس بوك والتي زعم ناشروها انها تخص كتاب أحياء الثانوية العامة الجديد المقرر تدريسه لطلاب الثانوية العامة هذا العام ، تلك الصفحات التي كشفت عن الاستعانة بصور الممثلين وابرزهم محمد هنيدي على اساس انهم يقوموا بأدوار عضلات الجسم.
توضيح
وقالت نوال شلبي : بالنسبة لـ كتاب أحياء الثانوية العامة أولًا مفيش منهج احياء جديد للصف الثالث الثانوي هذا العام ، ثانيا مناهج المرحلة الثانوية بوجه عام لا تطبع ولكنها توجد بصورة إلكترونية على بنك المعرفة المصري على اجهزة التابلت الموجودة مع الطلاب .
مهزلة
ورفضت نوال شلبي إعادة نشر الصور المتداولة التي تخص كتاب أحياء الثانوية العامة قائلة : انها مهزلة لا يجب ان نسهم في نشرها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق