فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك



كتاب أحياء الثانوية العامة كتاب أحياء الثانوية العامة

ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك ؟.. نفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية صحة الصفحات المتداولة على فيس بوك والتي زعم ناشروها انها تخص كتاب أحياء الثانوية العامة الجديد المقرر تدريسه لطلاب الثانوية العامة هذا العام ، تلك الصفحات التي كشفت عن الاستعانة بصور الممثلين وابرزهم محمد هنيدي على اساس انهم يقوموا بأدوار عضلات الجسم.



توضيح

وقالت نوال شلبي : بالنسبة لـ كتاب أحياء الثانوية العامة أولًا مفيش منهج احياء جديد للصف الثالث الثانوي هذا العام ، ثانيا مناهج المرحلة الثانوية بوجه عام لا تطبع ولكنها توجد بصورة إلكترونية على بنك المعرفة المصري على اجهزة التابلت الموجودة مع الطلاب .



مهزلة

ورفضت نوال شلبي إعادة نشر الصور المتداولة التي تخص كتاب أحياء الثانوية العامة قائلة : انها مهزلة لا يجب ان نسهم في نشرها.

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رفع قضيةوأخير قالت : أدعو الفنان محمد هنيدي وانا من المعجبين به برفع دعوة على مروجي كتاب أحياء الثانوية العامة ، لأن هذه الصور الكاذبة ، لانهم مطلعينه في دور عضلة من عضلات الجسم وهذا لا يليقوكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار عدم طباعة الكتب المدرسية الورقية للمرحلة الثانوية منتهي.وقال وزير التربية والتعليم : إن التحول الرقمي في المرحلة الثانوية قرار دولة تم تطبيقه منذ 2018 ، وتكبدت الدولة تكاليف باهئظة لشراء ملايين من اجهزة التابلت ، بالاضافة لتكاليف انتاج وترجمة واعداد المحتوى الرقمي الهائل و الممتاز وكذلك المحطات التليفزيونية والرقمية .وأضاف وزير التربية والتعليم : كتاب أحياء الثانوية العامة و كتب المرحلة الثانوية متاحة رقميا ، بالإضافة لمصادر التعلم الاخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت ، وبالتالي لا داعي لشراء اي كتب ورقية من المكتبات على الاطلاق.ولمتابعة المزيد حول كتاب أحياء الثانوية العامة .. تابع الفيديو جراف التالي: