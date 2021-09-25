تنسيق الجامعات 2021.. انطلاق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة (الدور الثاني) عام 2021 حيث تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت: www. HYPERLINK "http://Tansik.Egypt.gov.eg" Tansik.Egypt.gov.eg







أوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون في الفترة من اليوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 27/9/2021.

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الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية هو 205 درجة بنسبة 50%.أشارت إلى أنه فيما يخص تحديد مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.وأضاف الوزارة أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.أكدت انه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة، مشيرة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.خطوات تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2021يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك باتباع الخطوات التالية:-تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط اضغط هنا https://www.cpnu-admission.edu.eg/اختيار أيقونة المرحلة الثالثةكتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناتهاختيار التشعيب ( علمي، أدبي)كتابة محافظة الإقامةتدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليميةكتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئويةالضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلابملء 72 رغبة في استمارة التنسيقالضغط على زر الحفظبدء المرحلة الثانية بالجامعات الخاصةأعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت القادم الموافق 25/9/2021، وتمتد لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة اضغط هنا على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.تنسيق الدبلومات الفنية 2021بدأ تلقي طلبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، حيث بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقي طلبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات اعتبارا من اليوم ، وحتي 27 سبتمبر الجاري.وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إن التنسيق الإلكتروني لـ الدبلومات الفنية 2021 يتم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق على الرابط التالي http://www.tansik.egypt.gov.eg/تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات (ضوابط ومفاهيم)ونذكر لكم ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالآتي :١- دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات‫تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات‎أولا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) للطلاب الحاصلين على 60% فأكثرثانيا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثردبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنواتدبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪ فأكثردبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية “فنيات تمريض” بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.٢- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانويةأما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.