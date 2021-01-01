احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة



رمضان صبحي رمضان صبحي



واصل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، طريقته المثيرة في المباريات، واحتفاله بعد هدفه في المباراة التي أقيمت أمام سموحة وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.







احتفل صبحي بهدفه في شباك سموحة بخلع القميص وأداء حركة غير مفهومة أثارت جدل وضجة قوية عقب انتهاء المباراة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بطولة كأس مصر عقب الهزيمة التي تلقائها أمام منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة حتى تمكن لاعبو بيراميدز من العودة للمباراة وإحراز هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لتصل لفخر الدين بن يوسف في انفراد تام بالمرمى ليتمكن من تسجيلها وتسكن الشباك.وتمكن عبد الله السعيد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47 من خلال ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد عن طريق تسديدة رائعة مرت من الحائط البشري لتسكن يمين الهاني سليمان .txtارجعوا في القرار.. أمير مرتضي منصور يهاجم تجديد الزمالك لعقد كارتيرونtxtمران الزمالك المسائي.. اللاعبون يُهنئون كارتيرون بتجديد تعاقدهوأحرز عبد الكبير الوادي الهدف الأول في الدقيقة 70"، من خلال تمريرة من اليا سيلا لاعب فريق سموحة إلى عبد الكبير الوادي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يسار المرمى.وفي الدقيقة 94 أحرز رمضان صبحي الهدف الثالث في شباك نادي سموحة من خلال ركلة جزاء ليقضي على أمال الموج الأزرق .وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال إلي دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.تشكيل الفريقينخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-الهاني سليمان ، رجب نبيل ، أحمد عيد ، خالد عبد الفتاح محمد شكرى ، شريف رضا ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، عبد الرحمن عامر ، داشفا فييرا، اليو سيلا .بينما خاض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-حراسة المرمى: شريف إكراميخط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمديخط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادلخط الهجوم: فخر الدين بن يوسفويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد توفيق - محمود وادي - إبراهيم حسن - أسامة جلال - محمد الجباس.وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر.