طبيب مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا.. فيديو



جائحة كورونا جائحة كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يجب الحصول على اللقاح المضاد لكورونا؛ لتقوية المناعة ضد الفيروس وبطريقة صحية، وهذا سيتم؛ إذا حصل 70% من البشر حول العالم على اللقاح، وبوتيرة سريعة ومتقاربة.







وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه إذا زادت نسبة الحاصلين على اللقاح حول العالم؛ ستصبح الإصابة بفيروس كورونا مثل الإنفلونزا العادية، وبالتالي ستقل الإصابات والوفيات به، بشرط الحصول على جرعات متوازية ومتساوية في جميع دول العالم.

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وأشار إلى أنه من المتوقع انتهاء جائحة كورونا خلال منتصف العام المقبل؛ بسبب حصول عدد كبير على لقاح كورونا، وبالتالي لديهم مناعة ضد الفيروس، وكذلك الذين أصيبوا به وتعافوا منه لديهم أيضا مناعة، وبالتالي، مع الوقت، ستصبح الإصابة به عادية مثل الإنفلونزا، ويصبح اللقاح موسميا يتم إعطاؤه للفئات الأكثر تضررا.