طبيب مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يجب الحصول على اللقاح المضاد لكورونا؛ لتقوية المناعة ضد الفيروس وبطريقة صحية، وهذا سيتم؛ إذا حصل 70% من البشر حول العالم على اللقاح، وبوتيرة سريعة ومتقاربة.
وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه إذا زادت نسبة الحاصلين على اللقاح حول العالم؛ ستصبح الإصابة بفيروس كورونا مثل الإنفلونزا العادية، وبالتالي ستقل الإصابات والوفيات به، بشرط الحصول على جرعات متوازية ومتساوية في جميع دول العالم.
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