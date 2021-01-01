المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى.. إنفوجراف

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صورة الخبر: المواعيد الشتوية لغلق المحلات
المواعيد الشتوية لغلق المحلات


تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.



ووفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.



"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية مواعيد غلق المحلات والمقاهى والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية المقرر تطبيقها يوم الجمعة المقبل:
المحال والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 وحتى 10 م.

يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية تغلق 11 مساءً.

المطاعم والكافيهات والبازارات والموجودة بالمولات من 5 وحتى 12 م.
يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد تُغلق 1 صباحا.

خدمة التيك أواى على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

يستثنى من ذلك:

محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن

أسواق الجملة والصيدليات.

صورة الخبر: المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المصدر: youm7

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