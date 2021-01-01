الأهلي يؤجل تعديل عقود نجومه الثلاثة بسبب سوء النتائج



النادي الأهلي النادي الأهلي

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل تعديل عقود بعض اللاعبين داخل الفريق الأحمر، بعدما كان هناك اتجاها لتعديل وزيادة قيمة عقود البعض منهم، تقديرا لهم على حجم عطائهم مع الفريق الأحمر وبعد رفض عروض الاحتراف للبعض منهم.





وكان مسئولو النادي الأهلي يفكرون في تعديل عقود الثلاثي محمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات، ولكن تم تأجيل الأمر بسبب سوء النتائج التي قدمها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة خاصة بعد فقدان لقب الدوري المصري والسوبر المحلي.



ورهنت إدارة النادي الأهلي فتح ملف ترضية ثلاثي الفريق الأحمر بعودة الأمور لنصابها وتحقيق الانتصارات والمنافسة على حصد البطولات.



وكان مسئولو الأهلي يفكرون في تعديل عقد أفشة بسبب دوره الكبير مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة ولأن عقده الحالي لا يتناسب مع جهوده داخل الفريق بينما جاء التفكير في تعديل عقود ديانج والشحات بعد رفض العروض الخارجية المقدمة لهما من تركيا والسعودية رغم أن المقابل يفوق ضعف ما يتقاضياه في الأهلي.

