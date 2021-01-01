علم صدى البلد من مصادر داخل النادي الأهلي، أن الجهاز الطبي للأهلي بذل جهوداً كبيرة لتجهيز طاهر محمد طاهر جناح الفريق لمواجهة انبي المقرر لها مساء غد السبت في دور الـ16 لكأس مصر ولكن لم يتمكن الجهاز من الوصول إلى حل يسهل مشاركة اللاعب.
وقال مصدر في تصريحات لموقع صدى البلد أن طاهر محمد طاهر أشتكي من إجهاد عضلي وباءت كل الطرق لعلاجه بالفشل، مما يجعله بعيد عن المشاركة في مباراة الكأس غداً.
وأوضح أن حسين الشحات الجناح الأيمن يعاني من إجهاد في العضلة الضامة وهناك صعوبة في لحاقه بمباراة الغد هو الآخر.
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التعليقات على الشحات وطاهر خارج قائمة مباراة الأهلي وإنبي
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