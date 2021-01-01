تحويل الكتب إلى إلكترونية بزراعة عين شمس



زراعة عين شمس زراعة عين شمس



قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات سوف يتم تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني، لافتا إلى أن القرار يأتي في إطار التحول الرقمي للجامعات ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.







وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد الكلية ملتزمة بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث تطبيق أي قرارات تتعلق بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.

قد يعجبك أيضا...

txtتنسيق الجامعات 2021.. الطلاب المقبولون للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمسtxtجامعة عين شمس تستقبل المتقدمين للإقامة بالمدن الجامعية للتطعيم بلقاح كورونا.. شاهدوأوضح عميد الكلية أنه يمكن للطلاب الحصول على الكتب الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي للكلية بالإضافة إلى الإيميل الخاص بالطالب.وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس أنه سوف يتم تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية بداية من العام الجديد، مشيرا الى تطوير البنية التحتية للكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد.وأشار الدكتور أحمد جلال إلى أن كلية زراعة عين شمس تقوم بكافة الاستعدادات من أجل تطوير مناهجها لمواكبة سوق العمل وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على التحديات.وأكد عميد كلية زراعة عين شمس أن الكلية لديها عدة برامج متميزة منوها أن الكلية أيضا توفر الكثير من فرص العمل لطلابها.أقسام كلية الزراعة عين شمس: 16 قسماوكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس عن الأقسام وهي كالآتي:قسم الأراضي، وقسم الاقتصاد الزراعي، وقسم الكيمياء الحيوية، وقسم البساتين، وقسم الهندسة الزراعية، وقسم المحاصيل، وقسم الميكروبيولوجيا الزراعية، وقسم أمراض النبات، وقسم وقاية النبات، وقسم الأغذية، وقسم الإنتاج الحيواني، وقسم الوراثة، وقسم إنتاج الدواجن، وقسم النبات الزراعي، وقسم المجتمع الريفي، وقسم الإرشاد الزراعي، مؤكدا أن البرامج الدراسية تلبي متطلبات الدولة والمجتمع المصري وتعمل على خدمة وتنمية المجتمع بمختلف القطاعات .