تنسيق الجامعات الخاصة.. المرحلة الثانية تبدأ غدا

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تنسيق الجامعات الخاصة يبدأ مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة غدا السبت الموافق 25 سبتمبر أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022









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تنسيق الجامعات الخاصة … ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة في العاشرة من صباح السبت القادم الموافق 25/9/2021 وتمتد لمدة 3 أيام، ويمكن الطلاب التسجيل من خلال هذا الرابط :موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/تنسيق الجامعات 2021تنسيق الجامعات الخاصة….. مواعيد إنتهاء تسجيل المرحلة الثانيةتنسيق الجامعات الخاصة وأعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن أن موقع التنسيق الالكتروني ينتهى في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر.وقال الدكتور محمد حلمى الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن الجامعات الخاصة قررت تخفيض مصروفاتها في المرحلة الثانية بنسبة 50% .وتابع الدكتور محمد حلمى الغر، أن هناك زيادة في عدد الكليات الجديدة بالجامعات الخاصة هذا العام وإنه تم إضافة 20 ألف مكان مقارنة بالعام الماضي.التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء يوم ١٦ سبتمبر مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ لمناقشة ومتابعة الموقف الخاص بالقبول الإلكتروني لطلاب الجامعات الخاصة، وذلك على هامش منتدى التحول الرقمي التعليم العالى والبحث العلمى.txtتنسيق الجامعات 2021.. رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانيوانتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى:أولًا: مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.الجامعات 2021وأكمل أن الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة والصيدلة تمثل 43% من إجمالي عدد الأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة.المرحلة الثانيةتنسيق الجامعات الخاصة ....18 ألف مكان شاغر في المرحلة الثانيةوأكد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على تواجد 18 ألف مكان شاغر في المرحلة الثانية، لافتًا إلى إحجام الطلاب عن التقديم لكليات الهندسة والصيدلة بالجامعات الخاصة، وأشار الى أن المرحلة الأولى من التنسيق بالجامعات الخاصة استوعبت 32 ألف طالبًا .خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلةثانيًا: خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي:- الطب البشري: 90%.- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.- هندسة، طب بيطري: 75%.- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.- باقي التخصصات 55%.ثالثًا: خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة( الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.رابعًا: بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.الجمعات الخاصةوأكدت وزارة التعليم العالي أنه فى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أى مراحل تنسيقية تالية.txtتنسيق الجامعات 2021.. رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانيتنسيق الجامعات الخاصة …..الحد الأدني لكلياتالطب البشري 85%طب الأسنان 82%العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%الطب البيطري 75 %الهندسة 70%علوم الحاسب 65%التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 63%العلوم الأساسية 60%الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59%الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%