ما كفارة النذر.. وهل يسقط بعدها؟.. دار الإفتاء توضح

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قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن النذر هو التزام قربى "طاعة " فعلى الشخص ان نذر طوعاً او شئ فليطعه لما ورد فى حديث بن عباس عن الرسول صل الله عليه وسلم "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ"







وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر، أن نذر الانسان شيء من خصال الخير فعليه الإيفاء به ما دام مستطيعاً فأن لم يكن قدرة واستطاعة فعليه اطعام عشرة مساكين كفارة عن ذلك .

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كفارة النذرتلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة.وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".وأشار إلى أن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى.