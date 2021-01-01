دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين ذكرا أو أنثى

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هل تحديد نوع الجنين حرام ؟ .. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







وأجاب عن ذلك الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه لا مانع من اللجوء الى اهل الاختصاص فى التداوى مع دعاء الله، أما مسأله الحقن المجهرى فهى جائزة مادامت بين الزوجين وكذلك تحديد جنس الجنين فهو امر مشروع ولا حرج فيه مندرج تحت التداوى والاخذ بالاسباب .

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حكم تحديد نوع الجنينقال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به.وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بيّن الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال، مشيرًا إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.وأكد أنه من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.ضوابط تحديد نوع الجنينقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من تحديد جنس ونوع الجنين.ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.وأوضح، أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.أدعية لحفظ الجنينلم يرد في السنة النبوية ما يتعلّق بأدعية مخصصة للمرأة الحامل أو جنينها، إلا أنه يمكن دعاء بعض الأدعية العامة من الأم لجنينها ولو لم ترد في السنة، ومنها ما يأتي:1- «اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين».2- «اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلماً مؤمناً، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».3- «اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».4- «اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه».5- «اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مرداً سالماً، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي فى أحسن حال من غير زياده أو نقصان، واجعل له جمال سيدنا يوسف –عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك».6- «اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشةۚ».7- «اللهم امنن علينا وعليه بكل ما يصلحه في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل له الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، وألبسه من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة، اللهم سلّمه من العلل والأوبئة والآفات، اللّهم امدد لي على أحسن حال في عمره، وافسح لي بعافية منك في آجاله، آمين. اللهم سلّمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، في الإعلان والإسرار، واهده لما تحبه منه واغفر له يا غفار».8- «أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق، أعوذ بالله السميع العليم من الشّيطان الرّجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه، وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين، وأن يحضرون».9- « بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك».10- «ربِّ هبْ لي من لدنك ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء، ربِّ لا تذره فردًا وأنت خير الوارثين، ربّ اجعله مقيم الصّلاة ومن ذريته ربّنا وتقبّل دعاء، اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسن العمل، وسعة الرّزق، وسعادة الدارين، اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله».11-« اللهم احفظ جنيني ، وأتمّ حمله على خير، اللهم يسِّر حمله، وولادته، ورضاعته، وتربيته، واجعله مطيعاً لربّه، باراً بوالديه، متعاوناً مع أخوته، نافعاً لأمّته، ذخراً للإسلام والمسلمين، ربّنا هبْ لنا من أزواجنا وذريّتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا. اللهم اجعله مسلماً صالحاً عابداً ذاكراً، حافظاً للقرآن الكريم وممن يعملون به».12- «اللهم ارزقني طفلًا تقياً ذكياً، واجعله سليماً معافى ولا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان، اللهم إني نذرت لك ما في بطني محرراً، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم ارزقه قوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب طفلي الذي في بطني من السعداء، اللهم اكتب له المعافاة في الدين والدنيا، اللهم احفظه من شياطين الإنس والجن، اللهم أزل عنه كل شر، واحميه من أي أذى».13- «اللهم إذا كان قدره أن يكون من الضعفاء فاجعله أنت يا الله من الأقوياء، أنت يا ربي قادر على كل شيء، قادر أن تقول للشيء كن فيكون، اللهم اجعله كريمًا ومتصفًا بالأخلاق الحميدة، اللهم ارزقه قوة البُنيان والبدن، وأعْطِه يا الله الصحة والعافية».14- «اللهم اجعله يتسم بالصدق في القول، ويكون حنون القلب والنفس، وألا تجعل نفسه أمارةً بالسوء، اللهم اهدني واهدِ أبيه بتربيته التربية الصالحة التي ترضى عنا بها، اللهم إن كنت قدرت جنيناً في بطني، أسألك أن تجعله سليماً معافى من كل عاهه وبلاء، وأن تجعله في أحسن صورة، اللهم واجعله من عبادك الصالحين، اللهم وأنبته نباتاً حسناً، واجعله من حفظة كتابك بمنك ورحمتك وعفوك يا الله».15- «اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير، اللهم اجعله عابدًا مطيعًا لك، مقيمًا للصلاة، اللهم اجعله دائم الذكر لك، مُقدرًا لنعمك التي لا تُعد ولا تُحصى».