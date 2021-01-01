قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات إن من دعاء النبي ﷺ.. عند الكَرْب لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العظيم، لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ السّمٰواتِ ورَبُّ الأرضِ ربُّ العَرْشِ الكريم.
وفسر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي قوله تعالى {وأَنزَلنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
وأوضح الجفري عبر الفيسبوك: أنزلنا إليك الذكر: القرآن الكريم، لتُبيّن للناس ما نُزِّل إليهم هي: السُنة النبوية، ولعلّهم يتفكرون: انطلاق الفكر في ميدان الاجتهاد المبني على أساس راسخ من فهم الكتاب ببيان السنة.
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التعليقات على الحبيب علي الجفري: عليكم بهذا الدعاء عند الكرب
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