لو بتعاني من حرقة المعدة.. اتبع هذه الخطوات

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب حرقة المعدة، إذا كنت تتعامل مع حرقة المعدة بشكل متكرر يجب ان تتأكد من السبب الرئيسي لحدوث ذلك ومعالجته أولا، ولكن إذا كانت بسبب العادات غير الصحية وتناول الأطعمة السريعة يمكن ان تساعدك بعض طرق العلاج الطبيعية في ذلك.
أبرز الطرق الطبيعية لعلاج حرقة المعدة
تغيير وضع النوم الخاص بك
الأشخاص الذين ينامون على الظهر ، احذروا فهذا الوضع الذي تستلقي فيه كل ليلة يمكن أن ينشط أعراض حرقة المعدة، كما وجدت دراسات متعددة أن النوم على جانبك الأيسر هو أفضل وضع للأشخاص الذين يعانون ارتجاع المريء.
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