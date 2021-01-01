عميد معهد القلب يكشف عن نصائح تساعدك في التخلص من الدهون



التخلص من الدهون التخلص من الدهون

التخلص من الدهون و الكرش من أبرز المشاكل الصحية لتي تواجه الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة ممارسة العديد من العادات الخاطئة سواء اليومية أو الغذائية مثل تناول الأطعمة الغير صحية و الدسمة بالإضافة إلي الإفراط في تناول الوجبات السريعة التي أصبحت لا يخلو منها أي منزل.







قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عدة نصائح يجب مراعاتها لتساعدك في التخلص من الدهون و الكرش أيضا.

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نصائح جمال شعبان للتخلص من الدهون-تناول البروتين بكثرة ولاسيما في الفطور-قلل من العصائر المحلاة بالسكر الطازجة أو المعلبة-اشرب ٢ لتر من الماء يوميا وخاصة قبل الأكل بنصف ساعة-مارس الرياضة يوميا بانتظام وخاصة المشي السريع ( الهرولة)-النوم بقدر كاف مريح ليس أكثر من ٩ ساعات ولا أقل من ٥ ساعات-تناول الشاي والقهوة في حدود من ٣: ٥ فناجين بدون إضافة سكر-تجنب الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا-قلل من الشيكولاته بين الوجبات-أكثر من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الطازجة-امضغ الطعام جيداً وتناول طعامك ببطءوقد حذر الدكتور جمال شعبان، من قبل من تناول بعض الأطعمة والمشروبات الضارة لقلب والشرايين.ومن أبرز الأطعمة و المشروبات التي حذر جمال شعبان من تناولها، هما:-السكر والملح والدهون-اللحم الأحمر وخاصة المقلي والمسبك-الصودا-الزبادي كامل الدسم-اللحوم المخلقة مثل اللانشون-البيتزا-الارز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض-المخبوزات من باتيهات و ساليزون وجاتوهات-الزبدة-الشوربة المعلبة-الآيس كريم-الكحول-البطاطس المقلية-رقائق الشيبسي-الدجاج المقليأضاف جمال شعبان في منشوره:" إذا لم تتناول طعامك بكميات وكيفيات محددة محسوبة كالدواء ستكون محتاجا أن تتناول دواءك كالطعام.. المقصود نقلل من الكميات وخاصة اللحوم المجهزة والاطعمة المصنعة والاكتفاء بالمشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك."