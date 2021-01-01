تعرف على فوائد المكسرات



المكسرات المكسرات



المكسرات من الأطعمة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ والمختلف عن غيرها من الأكلات الأخرى، بالإضافة إلي ذلك تتمتع المكسرات بفوائدها التي لا حصر لها.







هناك العديد من أنواع المكسرات، ولكن عادة ما تحتوي المكسرات الخام المختلطة على مجموعة من اللوز والفستق والكاجو والجوز والبندق وغير ذلك، متوفرة بسهولة في أي متجر بقالة.

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الفوائد الصحية لـ المكسراتالمكسرات غذاء غني بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، إنها أحد المصادر الرئيسية لأحماض أوميغا 3 الدهنية ALA ، وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية من الحد من التهاب المفاصل الروماتويدي إلى الحماية من مرض الزهايمر والخرف.أشار الخبراء إلى العديد من الأسباب الأخرى لإضافة المكسرات إلى نظامك الغذائي، بما في ذلك:-فقدان الوزنتتكون المكسرات بشكل كبير من الدهون ، والتي قد تبدو غير منطقية لفقدان الوزن. ومع ذلك ، فإن الدهون الموجودة في المكسرات غير مشبعة بالكامل تقريبًا ، مما يعني أنها تجعلك تشعر بمزيد من الرضا بعد تناول الطعام ، مما يساعدك على تناول كميات أقل بمرور الوقت، لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل متكرر هم أقل عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين نادرا ما يأكلون المكسرات.-السيطرة على مرض السكريقال علماء من جامعة هارفارد T.H. وجدت مدرسة تشان للصحة العامة أسبابًا رائعة للتوصية باستهلاك المكسرات بانتظام كطريقة لإدارة مرض السكري، في دراسة مضبوطة ، قلل الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الذين تناولوا أكثر من خمس حصص من المكسرات أسبوعيًا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 17٪.-منع أمراض القلبأظهرت العديد من الدراسات الآثار المفيدة للمكسرات على صحة القلب، يرتبط تناول المكسرات أربع مرات على الأقل في الأسبوع بانخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب.-تحسين الكوليسترولتلعب المكسرات أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم الكوليسترول، لقد وجد العلماء علاقة مباشرة بين تناول المكسرات عدة مرات على الأقل في الأسبوع وتقليل مستويات الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية في الجسم، يرتبط تحسن الكوليسترول بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.