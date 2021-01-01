إزاي تحافظ على خصوصيتك فى العلاقة العاطفية؟



إزاي تحافظ على خصوصيتك إزاي تحافظ على خصوصيتك

الحفاظ على الخصوصية في العلاقات مهمة جدًا لصحتك النفسية، فأنت شخص بالغ وهناك بعض الحدود التي يجب وضعها مع كل شخص في حياتك، مهما كانت شكل علاقتك به، سواء كان أخوك أو والديك أو أقاربك أو أصدقاؤك أو صديقك أو صديقتك أو زوجك، وما إلى ذلك.



وفى العلاقة العاطفية بالتحديد، يشعر الكثيرون بالحرج والارتباك أحيانًا بشأن كيفية رسم الحدود، لذا قدم موقع "e times" عدد من النصائح:



نصائح لرسم الحدود في علاقتك العاطفية:

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ما هي حدودكعليك أولاً أن تعرف نفسك وما تتضمنه حدود الخصوصية الخاصة بك، ما الذي يسبب لك الضيق حال تدخل الآخرين فيه، قم بوضع قائمة، واجلس واشرحها بشكل واضح للطرف الآخر الذي تريد رسم حدود معه.ما يمكن / لا يمكن قبولهبعد أن رسمت حدودك أو حاولت شرحها، عليك أن تكون مرنًا قليلاً أيضًا في العلاقة، هذا هو المكان الذي يمكن للآخر التدخل فيه خطوات "ما هو مقبول". إذا كانت هناك قائمة غير مقبولة، فاستخرجها أيضًا بما في ذلك فحص هاتفك وقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية وما إلى ذلك، أخبره أن ذلك "خارج الحدود"، لكن كن هادئًا واشرح للشخص كيف يخنقك أو كيف تسبب هذه التصرفات الضيق لك.كن مباشرًاكن مباشرًا، ولا تترك مجالًا لسوء الفهم أو أخطاء التواصل، ولا تكتفي بالتلميحات، ربما لم يدرك الطرف الآخر حتى أنه تم تجاوز حدود خصوصيتك، لا تفترض أبدًا أنه سيفهم تلقائيًا.اطلب أن يفعل الشيء نفسهبمجرد رسم الحدود والقيود الخاصة بك، اطلب من الطرف الآخر أن يرسم حدوده الخاصة أيضًا، إن هذا أمر صحي ويظهر احترامك للشخص الآخر أيضًا. يمكن أن تكون حدوده مختلفة أيضًا، لذا عليك قبول ذلك أيضًا.الحدود الماديةيمكن أن تكون حدودك مادية أيضًا، فقم برسم الخط، وأوضح له حدود تعاملاتكما المادية، هذا سيكون مريحًا للطرفين.