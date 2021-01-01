استعدادا للمدارس.. طريقة عمل اللانشون باللحمة

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طريقة عمل اللانشون باللحمة

يعد اللانشون من الأكلات الأساسية التى يستخدمها الأطفال في المدارس بكثرة حيث تستخدم بطرق متعددة فى عمل ساندوتشات المدرسة اللذيذة.

وهناك الكثير من المخاطر الصحية التى تصيب الأطفال نتيجة كمية المواد الصناعية الكبيرة المستخدمة فى إعداد بعض أنواع اللانشون الجاهز كما أن بعض المصانع غير الموثوقة تستخدم أنواع لحوم رديئة لذا يكن الحل الأمثل فى إعداد اللانشون فى اللمنزل

نقدم لكم طريقة عمل اللانشون باللحمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير اللانشون

6 بيضات

5 مكعب جبنة كريمة

2 مكعب من مرقة اللحمة
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق
بصل

بودرة ثوم

بودرة بابريكا

لون طعام صحى

نصف كوب زيت

نصف ملعقة ملح

فلفل أسود
طريقة عمل اللانشون
* اضربى بيض فى خلاط كهربائى مع نصف كوب زيت مع مكعبات الجبنة

* ضيفي ملعقتين بابريكا وبصل بودرة ثوم بودرة ورشة حبهان ومرقة وملح وفلفل اسود

* ضيفى ملعقة صغيرة لون احمر صحى واعيدى ضربهم مع الدقيق

* ضعى الخليط فى كيس بلاستك رفيع ثم لفية فى ورق استرتش ثم ورق الامونيوم

* ضعيها فى حلة بها ماء مغلية وضعى الغطاء حتى النضج

* اخرجيها واتركيها تبرد ثم فكيها واتركيها لليوم التالي ثم قطعيها شرائح وقدمي اللانشون

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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