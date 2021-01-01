يعد اللانشون من الأكلات الأساسية التى يستخدمها الأطفال في المدارس بكثرة حيث تستخدم بطرق متعددة فى عمل ساندوتشات المدرسة اللذيذة.
وهناك الكثير من المخاطر الصحية التى تصيب الأطفال نتيجة كمية المواد الصناعية الكبيرة المستخدمة فى إعداد بعض أنواع اللانشون الجاهز كما أن بعض المصانع غير الموثوقة تستخدم أنواع لحوم رديئة لذا يكن الحل الأمثل فى إعداد اللانشون فى اللمنزل
نقدم لكم طريقة عمل اللانشون باللحمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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التعليقات على استعدادا للمدارس.. طريقة عمل اللانشون باللحمة
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