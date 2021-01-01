

فتة الشاورما فتة الشاورما



ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل فتة الشاورما فاطمة أبو حاتى لأنها من أكثر الوصفات الشهية التى تجعل ربة الأسرة تقدمها بكل فخر لأفراد عائلتها وضيوفها.







تريد النساء تعلم طريقة عمل فتة الشاورما فاطمة أبو حاتى لأنها تتضمن أسرار نجاح مذاق الوصفة وليس مجرد عرض تقليدي لمكوناتها وطريقة التحضير.

قد يعجبك أيضا...

تتميز طريقة عمل فتة الشاورما فاطمة أبو حاتى بأن خطواتها سهلة وبسيطة وتستطيع أى مرأة تطبيقها دون عناء.وما جعل طريقة عمل فتة الشاورما فاطمة أبو حاتى من أكثر الوصفات التى تبحث عنها النساء هو مذاقها المميز الذي يشبه الى حد كبير مذاق الأنواع المقدمة المحلات السورية.نقدم لكم طريقة عمل فتة الشاورما فاطمة أبوحاتى لكى تتمكني من إعدادها بمفردك في المنزل.مقادير فتة الشاورما:½ كيلو من صدور الدجاج المخلية والمقطعة شرائح1 كوب من الزبادي1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود1 ملعقة صغيرة من البهارات½ ملعقة من البابريكا½ ملعقة من الكاري¼ كوب من الزيت¼ ملعقة من القرفة¼ ملعقة من الهيل المطحون1 حبة بصل مقطعة إلى جوانح رفيعةملح حسب الرغبة¼ كوب من الخل الأبيضلعمل الثوميةالمقادير2 كوب من الزبادي.¼ كوب من المايونيز1 ملعقة صغيرة من الثوم المبشورملح حسب الحاجةلعمل الأرزالمقادير2 كوب من الأرز البسمتي المغسول1 مكعب مرقة دجاج¼ كوب من الزيت2 ورق غارملح حسب الرغبة½ ملعقة كبيرة من الكركم4 كوب من الماء المغليلعمل الخبز½1 رغيف من الخبز العربي أو الشامي¼ كوب من الزبدةطريقة عمل فتة الشاورما فاطمة أبو حاتىضعي الزبادي والخل في وعاء كبير وضيفي عليهم الفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والملح هذا بالإضافة إلى الكاري والزيت والحبهان المطحون، وقم بتقليب كل هذه المكونات حتي تصل إلى خليط متجانس.قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح طولية مناسبة للشاورما وضعيها في الخليط السابق ونخلطهما جيداً، ثم غطي الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.ضعي طاسة كبيرة على النار وبها كمية الزيت ويترك حتي يسخن ثم اخرجى قطع الدجاج من امن الخليط وضعيها في طاسة بها زيت ساخن على الفور ثم ضعي شرائح البصل الرفيعة وترفع من على النار.طريقة عمل الأرزاملى حلة كبيرة بالماء وضعيها على النار وضيفي ورق الغار والملح ومكعب مرقة الدجاج و التوابل والكركم ثم يترك إلى أن تغلي .اغسلي الأرز جيدا وصفيه وبعد ذلك ضيفي إلى الماء المغلي المبهر ويترك على النار مع التقليب ثم يغطي ويترك على نار هادئة حتي اكتمال النضج.قطعي الخبز إلى مربعات ووضعه في كمية الزبدة ويترك في الفرن حتي تحصل على خبز مقرمش وذهبي اللون وبعد ذلك حضري الثومية في وعاء كبير وضعي به كمية الزبادي على المايونيز وتتضرب بالخلاط مع إضافة القليل من الزيت المخصص للطهي.ضعي الأرز في طبق التقديم وأضيفي عليه الشاورما ثم العيش المحمص ثم قومي بوضع الثومية من على الوجه ويمكن أن تزين بالبقدونس أو البصل المحمر.