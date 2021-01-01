أول تعليق من موسيماني على تجديد الثقة من الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › أول تعليق من موسيماني على تجديد الثقة من الأهلي

صورة الخبر: موسيماني
موسيماني

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على قرار إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة فيه، بعد خسارة كأس السوبر المصري، أمام طلائع الجيش، الثلاثاء الماضي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أمس، الخميس، صورة مجمعة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لدعمه بعد توجيه حملة قوية عليه والهجوم القوي بعد الهزيمة من طلائع الجيش في لقاء السوبر، وعلقت:" "لا تنظر للخلف.. نحن نثق بك".

وأعاد موسيماني، نشر تغريدة حساب الأهلي، وكتب :" بارك الله".

المصدر: صدي البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول تعليق من موسيماني على تجديد الثقة من الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81495

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager