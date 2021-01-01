أول تعليق من موسيماني على تجديد الثقة من الأهلي



موسيماني موسيماني

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على قرار إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة فيه، بعد خسارة كأس السوبر المصري، أمام طلائع الجيش، الثلاثاء الماضي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أمس، الخميس، صورة مجمعة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لدعمه بعد توجيه حملة قوية عليه والهجوم القوي بعد الهزيمة من طلائع الجيش في لقاء السوبر، وعلقت:" "لا تنظر للخلف.. نحن نثق بك".



وأعاد موسيماني، نشر تغريدة حساب الأهلي، وكتب :" بارك الله".