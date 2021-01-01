الزمالك يمدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

آخر الأخباراخبار الرياضة › الزمالك يمدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

صورة الخبر: باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم قادمة بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز  لكرة القدم.

وتسعى اللجنة المؤقنى لإدارة نادي الزمالك لفرض نوع من الاستقرار الفني على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لاسيما وأن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم.

ووقع كارتيرون على عقد التجديد مع النادي في حضور فاروق جعفر مستشار الكرة وحسين السيد عضو  اللجنة.

المصدر: صدي البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الزمالك يمدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19186

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager