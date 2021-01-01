نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم قادمة بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
وتسعى اللجنة المؤقنى لإدارة نادي الزمالك لفرض نوع من الاستقرار الفني على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لاسيما وأن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم.
ووقع كارتيرون على عقد التجديد مع النادي في حضور فاروق جعفر مستشار الكرة وحسين السيد عضو اللجنة.
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التعليقات على الزمالك يمدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم
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