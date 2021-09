تيم كوك يتوعد مسربي المعلومات الحساسة من داخل الشركة تيم كوك يتوعد مسربي المعلومات الحساسة من داخل الشركة

قال موقع The Verge إن المدير التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك" رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي الشركة مساء الثلاثاء الماضي حول اجتماع شامل تسرب إلى The Verge الأسبوع الماضي. وقال إن الشركة تقوم "بكل ما في وسعنا لتحديد من قاموا بتسريب المعلومات" ، وأشار إلى أن "الأشخاص الذين يسربون معلومات سرية لا ينتمون" في شركة آبل.



و نقلا عن الموقع الأمريكي المتخصص فقد أعلن المدير التنفيذي لآبل تيم كوك يوم 17 سبتمبر الماضي خلال اجتماع داخلي على مستوى الشركة أن شركة آبل ستطلب اختبارات متكررة للموظفين غير الملقحين - لكنها لم تصل إلى حد الالتزام باللقاح. وقال أيضًا إنه "يتطلع إلى المضي قدمًا" بعد قضية مكافحة الاحتكار Epic ضد آبل، و لكن اللافت هو أنه وبعد وقت قصير من الاجتماع المذكور، تسرب كلا الخبرين إلى The Verge.



وقام موقع The Verge من جديد بنشر الرسالة الإلكترونية التي أرسلها تيم كوك إلى موظفي الشركة بشأن التسريبات التي تحصل من داخلها، و نشر الموقع حصريا نص الرسالة و من بين ما جاء فيها: "أكتب اليوم لأنني سمعت أن الكثير منكم شعروا بالإحباط الشديد لرؤية محتويات الاجتماع تتسرب إلى المراسلين. يأتي هذا بعد إطلاق منتج تم فيه أيضًا تسريب معظم تفاصيل إعلاناتنا للصحافة."

و أضاف تيم كوك في رسالته المسربة: "أريدكم أن تعرفوا أنني أشارككم في إحباطكم. هذه الفرص للتواصل كفريق مهمة حقًا. لكنها تعمل فقط إذا كان بإمكاننا الوثوق في بقاء المحتوى داخل آبل. أريد أن أؤكد لكم أننا نبذل كل ما في وسعنا لتحديد من قاموا بالتسريب. كما تعلمون ، نحن لا نتسامح مع الكشف عن المعلومات السرية ، سواء كان عنوان IP للمنتج أو تفاصيل اجتماع سري. نحن نعلم أن المتسربين يشكلون نسبة قليلة من الناس. نعلم أيضًا أن الأشخاص الذين يسربون معلومات سرية لا ينتمون إلى هنا."