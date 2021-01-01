قال موقع The Verge إن المدير التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك" رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي الشركة مساء الثلاثاء الماضي حول اجتماع شامل تسرب إلى The Verge الأسبوع الماضي. وقال إن الشركة تقوم "بكل ما في وسعنا لتحديد من قاموا بتسريب المعلومات" ، وأشار إلى أن "الأشخاص الذين يسربون معلومات سرية لا ينتمون" في شركة آبل.
و نقلا عن الموقع الأمريكي المتخصص فقد أعلن المدير التنفيذي لآبل تيم كوك يوم 17 سبتمبر الماضي خلال اجتماع داخلي على مستوى الشركة أن شركة آبل ستطلب اختبارات متكررة للموظفين غير الملقحين - لكنها لم تصل إلى حد الالتزام باللقاح. وقال أيضًا إنه "يتطلع إلى المضي قدمًا" بعد قضية مكافحة الاحتكار Epic ضد آبل، و لكن اللافت هو أنه وبعد وقت قصير من الاجتماع المذكور، تسرب كلا الخبرين إلى The Verge.
وقام موقع The Verge من جديد بنشر الرسالة الإلكترونية التي أرسلها تيم كوك إلى موظفي الشركة بشأن التسريبات التي تحصل من داخلها، و نشر الموقع حصريا نص الرسالة و من بين ما جاء فيها: "أكتب اليوم لأنني سمعت أن الكثير منكم شعروا بالإحباط الشديد لرؤية محتويات الاجتماع تتسرب إلى المراسلين. يأتي هذا بعد إطلاق منتج تم فيه أيضًا تسريب معظم تفاصيل إعلاناتنا للصحافة."
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تيم كوك يتوعد مسربي المعلومات الحساسة من داخل الشركة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق