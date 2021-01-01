

مواصفات وأسعار هاتف Realme GT Neo2 مواصفات وأسعار هاتف Realme GT Neo2

كما كان مقررا بالفعل أعلنت الآن شركة ريلمي عن الهاتف Realme GT Neo2 مع مواصفات أفضل من الموجودة في هاتف GT Neo العادي الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي وبسعر أغلى قليلا حيث يأتي مع معالج أفضل وشاشة أكبر وبطارية أكبر تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ولكن ما زالت الكاميرات كما هي، والآن دعونا نتعرف على المواصفات والأسعار الرسمي للهاتف GT Neo2.



مواصفات Realme GT Neo2

يتوفر هذا الهاتف مع شاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز كما أن الشاشة تدعم أيضا HDR10+ وتحتوي على مستشعر لبصمات مدمج في الأسفل بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو مع دعم خاصية NFC.

يحتوي الهاتف Realme GT Neo2 على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS مثل الكاميرا الخلفية.



هذا الهاتف الجديد من ريلمي يأتي مع وحدة معالجة مركزية من فئة Qualcomm Snapdragon 870 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويأتي كذلك مع معالج رسوميات من فئة Adreno 650 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 ويتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، أما الإصدار الثالث فيضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير بدلا من 4500 ملي أمبير كما موجود في الهاتف GT Neo العادي وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط بدلا من 50 واط (يمكن شحن 100% من سعة البطارية في 36 دقيقة فقط).

قد يعجبك أيضا...

سعر الهاتف Realme GT Neo2يبدأ سعر الهاتف Realme GT Neo2 من 370 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 465 دولارا أمريكيا للإصدار القياسي الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.