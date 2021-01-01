

بشاشة أكبر ومعدل 120 هرتز.. مايكروسوفت تعلن رسميا عن جهاز Surface Pro 8 بشاشة أكبر ومعدل 120 هرتز.. مايكروسوفت تعلن رسميا عن جهاز Surface Pro 8

كشفت مايكروسوفت Microsoft، رسميا عن جهاز Surface Pro 8، والذي ينطلق بدعما من معالجات شركة إنتل من الجيل 11، ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.



وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، صممت مايكروسوفت جهاز Surface Pro 8، بشاشة PixelSense Flow، بقياس 13 بوصة وهي تأتي بحجم أكبر بنسبة 11%، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية.



مواصفات جهاز Surface Pro 8 من مايكروسوفت



يتميز جهاز Surface Pro 8 بشاشات معدل تحديث أسرع تبلغ 120 هرتزا في الثانية، إلى جانب تطبيق Surface Laptop Studio الجديد من مايكروسوفت، والذي ينقل الشاشة المفصلية من Surface Studio all-in-one إلى عامل شكل الكمبيوتر المحمول بمواصفات قوية.

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وذلك بالإضافة إلى تصميم جديد بحواف أنحف، إلى جانب دعم منفذ Thunderbolt للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حيث يتضمن الجهاز أثنان من منافذ Thunderbolt 4 لدعم نقل البيانات بسرعة أكبر.ويأتي جهاز مايكروسوفت الجديد، بدعم لوحة مفاتيح Signature Surface Pro جديدة مع تصميم أنيق للقلم Surface Slim Pen 2 والذي تمت ترقيته ليدعم ميزة الاستجابة اللمسية، ويشحن القلم في قاعدة لوحة المفاتيح والذي يتضمن محركا مدمجا يحاول نسخ الشعور بالكتابة على الورق.وتدعم شاشة Surface Pro 8 الجديد، تقنية Dolby Vision مع تقنية الألوان التكيفية، والتي تطلق عليها مايكروسوفت اسم “العرض الأكثر تقدمًا من الناحية الفنية الذي صنعناه على الإطلاق”.وسيستفيد جهاز Surface Pro 8 من ميزة معدل التحديث الديناميكي الجديدة لنظام التشغيل ويندوز 11، حيث يعمل هذا المعدل بشكل مشابه لشاشات ProMotion ذات معدل التحديث العالي من آبل، مما يسمح للشاشة بالتذبذب بين معدلات التحديث المختلفة اعتمادًا على المهام المعروضة على الشاشة.وتستخدم مايكروسوفت شاشة Surface Pro 8 الجديدة بشكل أساسي لتعزيز أداء الكتابة بالحبر على الجهاز وجعل التمرير القائم على اللمس أكثر سلاسة، كما يوفر الجهاز كاميرا خلفية بدقة 10 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل تدعم مكالمات الفيديو بدقة 1080 بيكسل.وكما يأتي جهاز مايكروسوفت شاشة Surface Pro 8 مع خيار بين معالجات Intel Core i5 و Core i7 رباعية النوى من الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل، كما يأتي الجهاز متصلا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، وتدعم البطارية في الجهاز عمر شحن يصل إلى 16 ساعة.ويتوفر Surface Pro 8، بسعر يبدأ من 1099 دولار (أي ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصري)، للحجز المسبق على يتم إرسال الوحدات المحجوزة في 5 من شهر أكتوبر المقبل.