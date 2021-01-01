

شركة فوسيل تطلق رسميًا ساعتها الذكية Gen 6 شركة فوسيل تطلق رسميًا ساعتها الذكية Gen 6

أطلقت شركة فوسيل Fossil، رسميا أحدث إصداراتها من الساعات الذكية وتسمى Gen 6، والتي تم إطلاقها للأسواق الهندية، على أن تبدأ عمليات البيع في 27 سبتمبر.



تتميز ساعة Fossil Gen 6 بشاشة من نوع AMOLED، وسيتم تشغيل الساعة بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، كما ستدعم نظام تشغيل Wear OS من جوجل، وتأتي مقاومة للماء، كما توفر عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، بحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp" التقني.



مواصفات ساعة Fossil Gen 6

تأتي ساعة Fossil Gen 6، بشاشة تعمل باللمس من نوع AMOLED، قياس 1,28 بوصة، كما تأتي الساعة بتصميم دائري، مع علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع أحزمة قابلة للتبديل، مقاومة للماء، وتأتى بمتغيرين، الأول قياس 42 ملليمتر بخيار أربعة ألوان، والثاني بقياس 44 ملليمتر بخيار ثلاثة ألوان.

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ويتم تشغيل ساعة Fossil Gen 6، بمعالج من نوع Snapdragon Wear 4100+، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 1 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجا بايت، وتعمل الساعة بنظام تشغيل Wear OS من جوجل، مع إمكانية الترقية إلى Wear OS 3 العام المقبل.تحتوي ساعة Fossil Gen 6 على العديد من المستشعرات لتتبع معدل ضربات القلب باستمرار، بالإضافة إلى مستشعر SpO2، لقياس مستوى الأكسجين في الدم، مع مستشعر لمقياس التسارع، والبوصلة والجيروسكوب، مع مستشعر الإضاءة المحيطة، وتدعم الساعة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS.سعر ساعة Fossil Gen 6جاءت ساعة Fossil Gen 6 بسعر 325 دولار "أي ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصري"، لنسخة 42 ملليمتر، بينما تأتي بسعر 339 دولار "أي ما يعادل 5300 جنيه مصري" لنسخة 44 ملليمتر، وستبدأ عمليات الحجز المسبق في 25 سبتمبر، على أن تنطلق عمليات البيع في 27 سبتمبر.