هذا هو سر ظهور الخط الأحمر ورمز السيجارة أسفل تعليقات فيسبوك

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هذا هو سر ظهور الخط الأحمر ورمز السيجارة أسفل تعليقات فيسبوك

تداول عدد كبير من مستخدمي موقع فيسبوك Facebook، تعليقات تحتوي على خط أحمر أسفلها، ما جعلها الميزة الأكثر استخداما بين رواد شبكة التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ومع وجود العديد من التحديثات والمميزات الممتعة التي تطلقها شركة فيسبوك لإضافة المزيد من أدوات المرح لمستخدمي منصتها، اعتقد كثيرون أنه ربما يكون هذا الخط الأحمر ربما يكون آخر تحديثات الشركة، لكن هذا الأمر غير صحيح.

الخط الأحمر تحت الكومنت
ويعد الخط الأحمر تحت تعليقات فيسبوك الذي تصدر الترند بين مستخدمي فيسبوك في ساعات قليلة، مجرد حيلة صغيرة يقوم بها رواد المنصة المحترفين، إلى جانب عدد آخر من الخدع تتمثل في ظهور لون قوس قزح إلى جانب رمز سيجارة مشتعلة.

ويظهر الخط الأحمر للمتابعين أو أصدقائك على فيسبوك تحت التعليقات المكتوبة على شبكة التواصل، وذلك باستخدام مجموعة من الصور، التي يقوم المستخدمين بإرفاقها مع تعليقاتهم على الموقع، ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفية إضافة الخط الأحمر لتعليقات فيسبوك
ولإضافة الخط الأحمر أو رمز السيجارة ضمن تعليقاتك على فيسبوك، اتبع الخطوات التالية:

أولا: قم باختيار أحدى منشورات صفحتك الرئيسية على فيسبوك، ثم افتح أي تعليق يظهر به الخط الأحمر.

ثانيا: انقر على الخط الأحمر ضمن التعليق ليفتح في شكل صورة.
ثالثا، اتبع الخطوات المعروفة لحفظ صور فيسبوك على هاتفك.
رابعا: اذهب إلى مربع كتابة تعليق جديد، ثم اكتب تعليقك ثم قم بإرفاق الصورة التي قمت بحفظها سابقا وتحتوى على خط أحمر، ثم انقر على زر النشر.

المصدر: صدى البلد

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