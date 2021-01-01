تداول عدد كبير من مستخدمي موقع فيسبوك Facebook، تعليقات تحتوي على خط أحمر أسفلها، ما جعلها الميزة الأكثر استخداما بين رواد شبكة التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.
ومع وجود العديد من التحديثات والمميزات الممتعة التي تطلقها شركة فيسبوك لإضافة المزيد من أدوات المرح لمستخدمي منصتها، اعتقد كثيرون أنه ربما يكون هذا الخط الأحمر ربما يكون آخر تحديثات الشركة، لكن هذا الأمر غير صحيح.
الخط الأحمر تحت الكومنت
ويعد الخط الأحمر تحت تعليقات فيسبوك الذي تصدر الترند بين مستخدمي فيسبوك في ساعات قليلة، مجرد حيلة صغيرة يقوم بها رواد المنصة المحترفين، إلى جانب عدد آخر من الخدع تتمثل في ظهور لون قوس قزح إلى جانب رمز سيجارة مشتعلة.
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التعليقات على هذا هو سر ظهور الخط الأحمر ورمز السيجارة أسفل تعليقات فيسبوك
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