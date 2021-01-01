

هونر تطلق هواتف Honor Magic3 بتقنية جديدة مع تزامن طرحها عالميا هونر تطلق هواتف Honor Magic3 بتقنية جديدة مع تزامن طرحها عالميا

كشفت شركة هونر الصينية إطلاقها تقنية جديدة لهواتف Honor Magic3 وهي تقنية Ultra Fusion للكاميرا، حيث سيتم طرحها مع هواتف Honor Magic3 و Magic3 Pro و Magic3 + Pro ، خلال طرح الهواتف عالميا خلال الأيام المقبلة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Honor Magic3 قد تم إلاقها في شهر أغسطس الماضي من قبل شركة هونر الصينية، وحققت مبيعات كبيرة وقت إطلاقها.



وتحتوى تقنية Ultra Fusion لكاميرا هواتف Honor Magic3 عددا من التحسينات منها إلتقاط الكاميرا صورًا بمعدل تكبير / تصغير x 1، حيث يحدث الاندماج بين الكاميرا الأساسية والكاميرا أحادية اللون عند الحصول على لقطات فائقة السرعة مع تحسين تفاصيل الصورة وألوانها.

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واحتوي هاتف هونر Magic3 Pro+، على شاشة مرنة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، بحواف منحنية تبلغ 89 درجة على كلا الجانبين، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 +.وتمتاز شاشة هاتف هونر Magic3 Pro+، بطبقة حماية من نوع Nano Crystal Shield، والتي تتميز بقدرة أعلى في المقاومة ثلاث أضعاف من طبقات الحماية النموذجية.وجاء هاتف هونر +Honor Magic3 Pro، بكاميرا خلفية خماسية داخل تصميم سداسي الشكل، الرئيسية منها تأتي بمستشعر IMX700 من سوني بدقة 50 ميجابكسل، بحجم 1/1.28، وبحجم بيكسل 1.22 مليمتر، مع بعد بؤري 23 مليمتر، وفتحة عدسة f/1.9، ويدعم المستشعر التركيز التلقائي الكامل في ثماني بيكسل Full Pixel Octa PD.ويتم تشغيل هاتف هونر +Honor Magic3 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888+، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.ويحزم هاتف هونر +Magic3 Pro، بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 وات، ويمتاز الهاتف الذكي بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68.