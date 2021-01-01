

أجهزة تابلت Xiaomi Pad 5 تنفد في أول طرح في أوروبا أجهزة تابلت Xiaomi Pad 5 تنفد في أول طرح في أوروبا

نفدت أجهزة تابلت Xiaomi Pad 5 من شركة شاومي الصينية في أقل من 10 دقائق، وذلك في أول عملية بيع لها على الإطلاق في أوروبا، الأمر الذي يعكس طلبا كبيرا على الأجهزة التي تتمع بإمكانات وأسعار مناسبة.



وبحسب موقع Gizmochina الصيني فإن الأسعار المغرية لأجهزة تابلت Xiaomi Pad 5 والتي تأتي بسعر حوالي 299 يورو مع تصميم أنيق ومواصفات جيدة كان العامل الرئيسي في الإقبال على شرائها بهذا الشكل.



وساهم فيروس كورونا، كوفيد-19 في ارتفاع الإقبال على أهزة التابلت بشكل عام، مما شجه شركة شاومي بإطلاق أجهزتها Xiaomi Pad 5 بعد توقف 5 سنوات من إصدارها آخر مرة عام 2019 .

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وجاءت أجهزة تابلت شاومي Xiaomi Pad 5، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 11 بوصة، بجودة عرض WQHD+، تبلغ دقتها 2560-1600 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تدعم تقنية HDR10.وقدمت أجهزة تابلت شاومي Xiaomi Pad 5، مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل، كما يوفر إمكانية مدمجة لمسح المستندات ضوئيا لاستخدامها أو لمشاركتها باستخدام الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل.ويعمل تابلت شاومي Xiaomi Pad 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 860، بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.وتأتي أجهزة تابلت شاومي Xiaomi Pad 5، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 8720 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويأتي الإصدار الأوروبي بشاحن بقوة 22.5 واط.وتحتوي أجهزة تابلت Xiaomi Pad 5، على 4 مكبرات صوت، مع دعم إضافي لـ Dolby Vision و Dolby Atmo، ويدعم القلم الالكتروني Smartpen من شاومي، والذي يمكن استخدامه لتدوين الملاحظات أو التقاط لقطات شاشة بسرعة باستخدام مفاتيح الوظائف الخاصة به.وتتوفر Xiaomi Pad 5، في ثلاث ألوان الأبيض والرمادي والأخضر، مقابل سعر حوالي 349 يورو أي ما يعادل 6 آلاف و400 جنيه مصري، لإصدار 128 جيجابايت.