نيسان سكاي لاين قد تحصل على نسخ كوبيه وSUV!

آخر الأخبارأخبار السيارات › نيسان سكاي لاين قد تحصل على نسخ كوبيه وSUV!

صورة الخبر: نيسان سكاي لاين قد تحصل على نسخ كوبيه وSUV!
نيسان سكاي لاين قد تحصل على نسخ كوبيه وSUV!

المربع نت – صدرت تقارير مثيرة للاهتمام من اليابان تشير إلى أن نيسان سكاي لاين الجيل الجديد قد يأتي في صورة كوبيه بأربعة أبواب وSUV! ويمكن اعتبار سكاي لاين النسخة اليابانية لانفينيتي Q50.

وفق مجلة “بيست كار” اليابانية، نيسان تهدف لإنعاش مبيعات سكاي لاين عبر تقديمه في هيئات الـ SUV والكوبيه بأربعة أبواب، وفي حالة تساؤلك عن التصميمم المتوقع لسكاي لاين SUV فانظر إلى انفينيتي QX55 الرياضية، غالباً سنرى تصميماً عاماً مشابهاً لها في الأبعاد.

ونشير إلى أن نيسان طرحت سكاي لاين كروس أوفر في 2009 كالنسخة اليابانية لموديل إنفينيتي EX37 التي مهدت لموديل QX50 لاحقاً قبل إيقاف نسخة الكروس أوفر في سكاي لاين الجيل الحالي.

وقد مرت أكثر ثمانية أعوام منذ انطلاق الجيل الحالي لسكاي لاين في 2013 قبل استلامها لتحديثات جمالية واسعة في 2019، كما أشارت تقارير إلى احتمالية إلغاء الموديل قريباً، وهي تقارير نفتها نيسان بحزم، مؤكدة على تمسكها التام باسم سكاي لاين.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نيسان سكاي لاين قد تحصل على نسخ كوبيه وSUV!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36677

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager