

نيسان سكاي لاين قد تحصل على نسخ كوبيه وSUV! نيسان سكاي لاين قد تحصل على نسخ كوبيه وSUV!

المربع نت – صدرت تقارير مثيرة للاهتمام من اليابان تشير إلى أن نيسان سكاي لاين الجيل الجديد قد يأتي في صورة كوبيه بأربعة أبواب وSUV! ويمكن اعتبار سكاي لاين النسخة اليابانية لانفينيتي Q50.



وفق مجلة “بيست كار” اليابانية، نيسان تهدف لإنعاش مبيعات سكاي لاين عبر تقديمه في هيئات الـ SUV والكوبيه بأربعة أبواب، وفي حالة تساؤلك عن التصميمم المتوقع لسكاي لاين SUV فانظر إلى انفينيتي QX55 الرياضية، غالباً سنرى تصميماً عاماً مشابهاً لها في الأبعاد.



ونشير إلى أن نيسان طرحت سكاي لاين كروس أوفر في 2009 كالنسخة اليابانية لموديل إنفينيتي EX37 التي مهدت لموديل QX50 لاحقاً قبل إيقاف نسخة الكروس أوفر في سكاي لاين الجيل الحالي.

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وقد مرت أكثر ثمانية أعوام منذ انطلاق الجيل الحالي لسكاي لاين في 2013 قبل استلامها لتحديثات جمالية واسعة في 2019، كما أشارت تقارير إلى احتمالية إلغاء الموديل قريباً، وهي تقارير نفتها نيسان بحزم، مؤكدة على تمسكها التام باسم سكاي لاين.