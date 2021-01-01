تحقيقات أمريكية جديدة في 30 مليون سيارة مزودة بوسائد تاكاتا الهوائية

المربع نت – فتحت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية تحقيقات رسمية جديدة في 30 مليون سيارة مزودة بالوسائد الهوائية المعيوبة الشهيرة لتاكاتا.
ويشمل التحليل الهندسي الجديد موديلات 2001-2019 من هوندا وفورد وتويوتا وجنرال موتورز ونيسان وسوبارو ومازدا وفيراري ودايملر وبي إم دبليو وكرايسلر وبورش وغيرهم.
التركيز هذه المرة على نوع خاص من عناصر التجفيف المستخدمة في منفاخ الوسائد الهوائية، مع تأكيد الإدارة الأمريكية على عدم تسجيل حوادث متعلقة بالعطل المحتمل حتى الآن.
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